Choc explosif : les compositions de Newcastle et Liverpool sont tombées

La 1ère journée de Premier League offre aux fans une véritable affiche. Pour le premier match officiel de la saison, Liverpool se déplace au St. James' Park pour affronter Newcastle dans un duel sans merci.

Cette rencontre revêt une importance capitale car il s'agit du premier match officiel de Andoni Iraola en tant qu'entraîneur des Reds. Le technicien espagnol est prêt à dévoiler le nouveau visage de son équipe dès la première journée.

Nouveau visage pour Liverpool : Wirtz, Isak et Frimpong titulaires !

Iraola a choisi le onze de départ suivant pour ce déplacement :

Gardien : Alisson

Défenseurs : Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Milieux : Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz

Attaquants : Cody Gakpo, Alexander Isak

Les renforts en attaque et sur les ailes suggèrent que les Merseysiders proposeront un football agressif dès le coup d'envoi.

Le onze titulaire de Newcastle

Les « Magpies », qui ne visent que la victoire à domicile, débuteront avec la composition suivante :

Composition : Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Ster, Elanga, Dedic, Miley.

Détails du match

Journée : Premier League, 1ère journée

Affiche : Newcastle — Liverpool

Coup d'envoi : Aujourd'hui, 23 août à 20:30

Andoni Iraola Ce déplacement sera le premier test sérieux pour Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, dans sa quête de titre cette saison.