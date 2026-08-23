Choc explosif : les compositions de Newcastle et Liverpool sont tombées
La 1ère journée de Premier League offre aux fans une véritable affiche. Pour le premier match officiel de la saison, Liverpool se déplace au St. James' Park pour affronter Newcastle dans un duel sans merci.
Cette rencontre revêt une importance capitale car il s'agit du premier match officiel de Andoni Iraola en tant qu'entraîneur des Reds. Le technicien espagnol est prêt à dévoiler le nouveau visage de son équipe dès la première journée.
Nouveau visage pour Liverpool : Wirtz, Isak et Frimpong titulaires !
Iraola a choisi le onze de départ suivant pour ce déplacement :
Gardien : Alisson
Défenseurs : Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
Milieux : Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz
Attaquants : Cody Gakpo, Alexander Isak
Les renforts en attaque et sur les ailes suggèrent que les Merseysiders proposeront un football agressif dès le coup d'envoi.
Le onze titulaire de Newcastle
Les « Magpies », qui ne visent que la victoire à domicile, débuteront avec la composition suivante :
Composition : Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Ster, Elanga, Dedic, Miley.
Détails du match
Journée : Premier League, 1ère journée
Affiche : Newcastle — Liverpool
Coup d'envoi : Aujourd'hui, 23 août à 20:30
Andoni Iraola Ce déplacement sera le premier test sérieux pour Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, dans sa quête de titre cette saison.
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