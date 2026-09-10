Après la défaite d'hier de Bunyodkor, Ivan Bošković révèle toute la vérité

Le club de Bunyodkor, l'un des géants les plus brillants du passé récent du football ouzbek, traverse l'une des périodes de crise les plus graves de son histoire. Le spécialiste monténégrin, appelé en sauveur de l'équipe, Ivan Bošković a vu sa série de défaites se poursuivre malgré son retour au poste d'entraîneur principal — les Tachkentois se sont inclinés 0-3 face à Nasaf lors de la 21e journée à Qarshi. Cependant, la conférence de presse d'après-match a suscité plus de remous que le résultat lui-même : Bošković a répondu ouvertement et courageusement aux questions brûlantes sur l'atmosphère lourde au sein du club, les départs successifs du staff technique et, surtout, la situation déplorable des joueurs qui nourrissent leurs familles sans avoir reçu de salaire depuis des mois. Alors, pourquoi Bošković a-t-il accepté de revenir dans un club en crise, qui a quitté l'équipe et quelles sont les chances des « Hirondelles » d'éviter la relégation ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : la mission prioritaire actuelle de Bunyodkor et la seule formule de salut de l'entraîneur face à la crise financière.

Le 0-3 à Qarshi et le moral de l'équipe : « Les gars n'ont pas abandonné »

Bien que la défaite ait été actée lors de la rencontre à Qarshi, Bošković a souligné la combativité de ses joueurs :

Des erreurs sanctionnées : L'entraîneur a souligné que des occasions avaient été créées devant le but adverse, mais qu'une seule erreur avait permis à l'adversaire de les punir rapidement ;

Prise de risque forcée : Pour changer le score, l'équipe a dû prendre des risques ; ce style a parfois créé des situations, mais a aussi ouvert des brèches pour les contre-attaques ;

Activité en seconde période : Après la pause, les joueurs se sont libérés de la pression et de l'anxiété, agissant avec beaucoup plus d'audace et se battant jusqu'au bout.

« Aujourd'hui, nous avons montré que nous sommes en bonne forme. Le plus important est que nous ne nous sommes pas effondrés et que nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons presque plus rien à perdre, c'est pourquoi les gars donnent tout sur le terrain pour essayer de gagner quelque chose », a déclaré Ivan Bošković.

Joueurs sans salaire, départs et problèmes financiers

La partie la plus douloureuse de la conférence de presse a porté sur la crise financière du club :

Un effectif sans salaire : À la question des journalistes : « Est-il difficile de gérer des joueurs qui ne peuvent pas ramener de salaire à leur famille ? », l'entraîneur a répondu qu'il ne servait à rien de se plaindre ;

Ceux qui ne voulaient pas sont partis, ceux qui sont restés l'ont fait pour le football : L'entraîneur a révélé que dans ces conditions complexes, certains joueurs ont quitté l'équipe de leur plein gré ; ceux qui restent dans l'effectif ne sont pas là pour se plaindre, mais pour jouer un football honnête sur le terrain et travailler sur eux-mêmes ;

Vide dans le staff technique : Après le départ de l'ancien staff, la question de la formation d'une nouvelle équipe est urgente, mais pour l'instant, toute l'énergie est concentrée sur les entraînements.

La solution principale et la mission de maintenir Bunyodkor dans l'élite

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans et experts du football ouzbek est de savoir si Bunyodkor, confronté à une crise financière et de personnel, sera relégué de la Super League ou non. La solution et la conclusion les plus importantes sont que, Ivan Bošković a expliqué son retour au club non pas par un intérêt personnel ou un confort, mais par son amour infini pour Bunyodkor et sa confiance dans le grand potentiel de l'académie du club. L'entraîneur a fermement déclaré que les questions financières devaient être résolues par la direction et que sa mission était uniquement de s'occuper du football. Aujourd'hui, la seule mission principale de l'équipe est de maintenir Bunyodkor en Super League malgré toutes les difficultés et les pertes. Si les joueurs, privés de salaire, ne se laissent pas briser moralement et parviennent à maintenir cette unité interne, l'équipe a une chance de défendre sa place dans l'élite.

Selon vous, Ivan Bošković pourra-t-il sauver Bunyodkor de la relégation dans ces conditions difficiles de crise financière et d'impayés, ou les erreurs de gestion du club mèneront-elles l'équipe en Pro League ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du problème douloureux du football ouzbek avec vos proches et les fans de football !