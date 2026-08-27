Choc au sommet en Carabao Cup : tous les tirages du 3e tour dévoilés

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Choc au sommet en Carabao Cup : tous les tirages du 3e tour dévoilés

Le tirage au sort du 3e tour de la Carabao Cup, compétition prestigieuse en Angleterre, a eu lieu. À partir de ce stade, tous les grands clubs anglais engagés en compétitions européennes entrent officiellement en lice pour le trophée.

Les résultats du tirage ont offert aux fans des affiches sensationnelles, le choc central et le plus attendu du tour étant Liverpool — Tottenham un duel au sommet.

Contre qui jouent les cadors ? Les affiches importantes

Le 3e tour réserve des tests de niveaux variés pour les leaders de la Premier League :

  • Manchester United— Brighton : Les Mancuniens recevront à domicile une équipe de Brighton dangereuse et offensive ;

  • Manchester City— Norwich : Les champions en titre affronteront un club de division inférieure ;

  • Ipswich — Arsenal : Les hommes de Mikel Arteta seront mis à l'épreuve à l'extérieur ;

  • La situation de Chelsea : Pour obtenir le droit d'affronter Leeds, les « Blues » doivent d'abord passer l'obstacle Luton lors d'un match en retard.

Résultats complets du tirage au sort du 3e tour de la Carabao Cup :

  • Crystal Palace — Middlesbrough

  • Manchester United— Brighton

  • Manchester City — Norwich

  • Sunderland — Hull

  • Ipswich — Arsenal

  • Coventry — Aston Villa

  • Bournemouth — Lincoln

  • Liverpool — Tottenham

  • Chelsea / Luton — Leeds

  • Millwall — Newcastle

  • Fleetwood — Sheffield United

  • Everton — Wolverhampton

  • Leyton Orient — Bradford

  • Reading — Brentford

  • Peterborough — Barnsley

  • West Ham — Fulham / Wimbledon

Quand les matchs auront-ils lieu ?

Les rencontres du 3e tour de la Carabao Cup sont prévues dans le calendrier chargé de l'automne — sur une période de deux semaines débutant les 7 et 14 septembre. Il est à noter que le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan,

Abdukodir Khusanov, a défendu les couleurs de Manchester City la saison dernière et a soulevé le trophée de la Carabao Cup. o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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