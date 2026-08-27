Le tirage au sort du 3e tour de la Carabao Cup, compétition prestigieuse en Angleterre, a eu lieu. À partir de ce stade, tous les grands clubs anglais engagés en compétitions européennes entrent officiellement en lice pour le trophée.

Les résultats du tirage ont offert aux fans des affiches sensationnelles, le choc central et le plus attendu du tour étant Liverpool — Tottenham un duel au sommet.

Contre qui jouent les cadors ? Les affiches importantes

Le 3e tour réserve des tests de niveaux variés pour les leaders de la Premier League :

Manchester United— Brighton : Les Mancuniens recevront à domicile une équipe de Brighton dangereuse et offensive ;

Manchester City— Norwich : Les champions en titre affronteront un club de division inférieure ;

Ipswich — Arsenal : Les hommes de Mikel Arteta seront mis à l'épreuve à l'extérieur ;

La situation de Chelsea : Pour obtenir le droit d'affronter Leeds, les « Blues » doivent d'abord passer l'obstacle Luton lors d'un match en retard.

Résultats complets du tirage au sort du 3e tour de la Carabao Cup :

Crystal Palace — Middlesbrough

Manchester United— Brighton

Manchester City — Norwich

Sunderland — Hull

Ipswich — Arsenal

Coventry — Aston Villa

Bournemouth — Lincoln

Liverpool — Tottenham

Chelsea / Luton — Leeds

Millwall — Newcastle

Fleetwood — Sheffield United

Everton — Wolverhampton

Leyton Orient — Bradford

Reading — Brentford

Peterborough — Barnsley

West Ham — Fulham / Wimbledon

Quand les matchs auront-ils lieu ?

Les rencontres du 3e tour de la Carabao Cup sont prévues dans le calendrier chargé de l'automne — sur une période de deux semaines débutant les 7 et 14 septembre. Il est à noter que le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan,

Abdukodir Khusanov, a défendu les couleurs de Manchester City la saison dernière et a soulevé le trophée de la Carabao Cup. o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.