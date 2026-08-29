Médaille d'argent aux Championnats du monde : les athlètes ouzbèkes sur le podium

·8·Sport
Médaille d'argent aux Championnats du monde : les athlètes ouzbèkes sur le podium

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une nouvelle médaille aux Championnats du monde de canoë-kayak. Lors des épreuves de cette compétition prestigieuse qui se déroule en Pologne, nos représentantes sont montées sur le podium pour la deuxième fois.

Dans l'épreuve du canoë biplace féminin sur 200 mètres, Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova ont franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, décrochant la médaille d'argent.

Le résultat important de Sherzodova et Zokirova

Les athlètes ouzbèkes ont réalisé une excellente performance dans l'épreuve du canoë biplace sur 200 mètres, se classant parmi les médaillées des Championnats du monde.

À l'issue de la compétition :

  • Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova — 2e place;

  • distance — 200 mètres;

  • discipline — canoë biplace;

  • résultat — médaille d'argent.

Ce résultat constitue une nouvelle réussite internationale majeure pour l'aviron ouzbek.

La délégation ouzbèke a remporté une deuxième médaille

La médaille d'argent de Sherzodova et Zokirova est la deuxième récompense de l'équipe nationale ouzbèke aux Championnats du monde en Pologne.

La veille, Artur Guliyev avait également terminé deuxième dans l'épreuve du canoë monoplace masculin sur 200 mètres.

Ainsi, la délégation ouzbèke a enchaîné les médailles d'argent dans les épreuves de sprint de la compétition.

Les Championnats du monde en Pologne se poursuivent

Les meilleurs athlètes mondiaux participent aux Championnats du monde de canoë-kayak organisés dans la ville de Poznań.

Les athlètes ouzbèkes se distinguent dans la lutte pour les places sur le podium dès les premiers jours de la compétition.

Le plus remarquable : deux médailles d'argent en deux jours.

Ce résultat montre que la participation de l'équipe nationale aux Championnats du monde est une réussite.

Place désormais aux prochaines épreuves

La participation des athlètes ouzbèkes à Poznań n'est pas encore terminée. L'équipe a encore l'opportunité de démontrer son potentiel dans plusieurs autres épreuves.

Pour l'instant, la médaille d'argent remportée par Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova, ainsi que le titre précédent d'Artur Guliyev, ont ajouté deux médailles aux Championnats du monde au compteur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

À Poznań, les rameurs ouzbeks ont décroché l'argent pour la deuxième fois — l'équipe enrichit sa collection de trophées aux Championnats du monde.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Que se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à AnfieldQue se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à AnfieldAujourd'hui, 18:54Liu Ce met KO son adversaire au 1er round lors de ses débuts à l'UFC à Shanghai (Vidéo)Liu Ce met KO son adversaire au 1er round lors de ses débuts à l'UFC à Shanghai (Vidéo)Aujourd'hui, 18:34Silence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er roundSilence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er roundAujourd'hui, 18:23Changement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partisChangement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partisAujourd'hui, 18:19Sensation choc à Shanghai : Song Yadong met Umar Nurmagomedov K.O. ! (Vidéo)Sensation choc à Shanghai : Song Yadong met Umar Nurmagomedov K.O. ! (Vidéo)Aujourd'hui, 18:14Bellingham brille au Real : quel est l'avis de Mourinho sur son jeu ?Bellingham brille au Real : quel est l'avis de Mourinho sur son jeu ?Aujourd'hui, 18:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)