L'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une nouvelle médaille aux Championnats du monde de canoë-kayak. Lors des épreuves de cette compétition prestigieuse qui se déroule en Pologne, nos représentantes sont montées sur le podium pour la deuxième fois.

Dans l'épreuve du canoë biplace féminin sur 200 mètres, Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova ont franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, décrochant la médaille d'argent.

Le résultat important de Sherzodova et Zokirova

Les athlètes ouzbèkes ont réalisé une excellente performance dans l'épreuve du canoë biplace sur 200 mètres, se classant parmi les médaillées des Championnats du monde.

À l'issue de la compétition :

Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova — 2e place ;

distance — 200 mètres ;

discipline — canoë biplace ;

résultat — médaille d'argent.

Ce résultat constitue une nouvelle réussite internationale majeure pour l'aviron ouzbek.

La délégation ouzbèke a remporté une deuxième médaille

La médaille d'argent de Sherzodova et Zokirova est la deuxième récompense de l'équipe nationale ouzbèke aux Championnats du monde en Pologne.

La veille, Artur Guliyev avait également terminé deuxième dans l'épreuve du canoë monoplace masculin sur 200 mètres.

Ainsi, la délégation ouzbèke a enchaîné les médailles d'argent dans les épreuves de sprint de la compétition.

Les Championnats du monde en Pologne se poursuivent

Les meilleurs athlètes mondiaux participent aux Championnats du monde de canoë-kayak organisés dans la ville de Poznań.

Les athlètes ouzbèkes se distinguent dans la lutte pour les places sur le podium dès les premiers jours de la compétition.

Le plus remarquable : deux médailles d'argent en deux jours.

Ce résultat montre que la participation de l'équipe nationale aux Championnats du monde est une réussite.

Place désormais aux prochaines épreuves

La participation des athlètes ouzbèkes à Poznań n'est pas encore terminée. L'équipe a encore l'opportunité de démontrer son potentiel dans plusieurs autres épreuves.

Pour l'instant, la médaille d'argent remportée par Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova, ainsi que le titre précédent d'Artur Guliyev, ont ajouté deux médailles aux Championnats du monde au compteur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

À Poznań, les rameurs ouzbeks ont décroché l'argent pour la deuxième fois — l'équipe enrichit sa collection de trophées aux Championnats du monde.