Merab Dvalishvili révèle le nom de l'adversaire le plus coriace de sa carrière

La star de l'UFC et ancien champion Merab Dvalishvili a révélé qui a été l'adversaire le plus difficile et le plus redoutable qu'il ait affronté au cours de sa carrière. Alors que de nombreux fans et experts considèrent le duel intense de 5 rounds contre l'ancien champion russe Petr Yan comme le test le plus dur du combattant géorgien, Dvalishvili a contredit toutes les attentes. Invité du célèbre podcast « Beyond The Win », le combattant a admis sincèrement que la légende brésilienne et ancien champion José Aldo a été l'obstacle le plus complexe pour lui.

Pourquoi pas Petr Yan ? Un choix qui surprend les fans

Dvalishvili s'est exprimé sur le plus grand défi de sa longue carrière, saluant le niveau de son adversaire brésilien :

Une réponse inattendue : « Je citerais le nom de José Aldo pour ce choix », a déclaré Dvalishvili, écartant l'option Petr Yan que beaucoup attendaient ;

La forme optimale d'Aldo : « À ce moment-là, il était dans une forme physique incroyable. Il était sur une série de trois victoires consécutives dans ma catégorie de poids et visait le titre », s'est souvenu le combattant ;

L'histoire de l'UFC 278 : Lors de cet affrontement au tournoi « UFC 278 » en août 2022, bien que Merab ait gagné par décision unanime des juges, il a dû lutter intensément pour chaque seconde dans l'octogone.

« Très difficile à amener au sol » : La défense impénétrable d'Aldo

La célèbre tactique de « pression » et de lutte de Merab Dvalishvili n'a pas fonctionné pleinement contre Aldo :

Défense parfaite contre les takedowns : « L'amener au sol (au sol) était très, très difficile pour moi », a déclaré Merab, admettant que son style de lutte, qui terrasse habituellement ses adversaires rapidement, s'est heurté à la maîtrise d'Aldo ;

La pression de l'expérience : « À cette époque, il avait une expérience bien plus grande que la mienne. J'ai vu dans chacun de ses mouvements l'école d'un champion de longue date », a-t-il souligné ;

Un respect infini : Le combattant géorgien a révélé qu'il n'avait jamais ressenti autant de respect et d'estime pour aucun autre adversaire que pour Aldo.

« Joie et tristesse » : Le drame de vaincre son héros d'enfance

Vaincre une légende a suscité des sentiments contradictoires dans le cœur du sportif :

Un combat contre son héros : « Oui, je l'ai battu et cela m'a apporté à la fois une immense joie et une profonde tristesse », a confié Dvalishvili ;

La défaite de la légende : Il a expliqué qu'il a été psychologiquement difficile d'être personnellement responsable de la défaite de son héros, qui était un modèle depuis sa jeunesse et une véritable icône du monde du MMA ;

Éducation et sincérité : L'évaluation objective de ses adversaires par Dvalishvili et le respect qu'il témoigne même aux vétérans qu'il a vaincus sont très appréciés par les fans.

Selon vous, José Aldo était-il vraiment un adversaire plus dangereux et plus talentueux pour Merab Dvalishvili que Petr Yan ou Sean O'Malley ? Êtes-vous d'accord pour dire que la célèbre défense contre la lutte d'Aldo est le bouclier le plus solide de l'histoire du MMA ? Laissez vos avis dans les commentaires !