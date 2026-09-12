«Ils ont conquis l'Asie !» : Doublé historique de Sindarov et Abdusattorov au classement continental

Un événement sans précédent dans l'histoire des échecs ouzbeks et mondiaux a eu lieu. Dans le classement mis à jour de septembre publié par la Fédération asiatique des échecs, deux grands maîtres ouzbeks occupent désormais les 1ère et 2ème places absolues du continent. Javohir Sindarov, 20 ans, a atteint le sommet en tant que joueur d'échecs le plus fort d'Asie en cadence classique, tandis que Nodirbek Abdusattorov, 21 ans, le suit à la deuxième place. En devançant les incroyables machines à échecs d'Inde et de Chine, les prodiges ouzbeks ont une fois de plus attiré les regards du monde entier sur Tachkent. Plus important encore, c'est le début d'un grand voyage pour Sindarov : dans les mois à venir, il affrontera le champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju, en Suisse pour la couronne mondiale !

Doublé historique : comment Sindarov et Abdusattorov ont-ils dépassé l'Asie ?

Les données officielles de la Fédération asiatique des échecs confirment que les échecs ouzbeks ont atteint un nouveau niveau :

Le numéro 1 asiatique : Notre grand maître de 20 ans, Javohir Sindarov, en cadence classique 2778 est devenu le leader continental avec ce score Elo ;

Abdusattorov à la 2ème place : Nodirbek Abdusattorov, 21 ans, 2762 points accumulés, complétant le duo de tête ;

Une première dans l'histoire de l'Ouzbékistan : Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, deux Ouzbeks occupent simultanément les deux premières places du classement asiatique ;

Les géants de l'Inde et de la Chine dépassés : Les grands maîtres ouzbeks ont relégué derrière eux des adversaires redoutables tels que les favoris mondiaux Rameshbabu Praggnanandhaa et Arjun Erigaisi (Inde), ainsi que la star chinoise Wei Yi.

Performances fantastiques en rapide et blitz

L'habileté des grands maîtres ouzbeks ne se limite pas au classique, elle est également au sommet dans les cadences rapides :

Javohir Sindarov : Maintient des positions élevées et stables avec 2732 points en rapide et 2725 en blitz ;

Nodirbek Abdusattorov : Affiche un résultat incroyable, particulièrement en blitz, 2818 points — l'un des scores d'élite les plus élevés au monde.

Cap sur Genève et la couronne mondiale : le duel Sindarov — Gukesh !

La montée de Javohir Sindarov au rang de numéro un en Asie n'est pas un hasard ; le plus grand affrontement de l'histoire des échecs l'attend :

Victoire historique à Chypre : Lors du tournoi des Candidats FIDE 2026, Sindarov a mis à genoux tous ses rivaux, remportant la victoire absolue et le statut de challenger officiel au titre de champion du monde ;

Le combat contre Gukesh Dommaraju : Le duel décisif pour le trône échiquéen opposera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju, à Javohir Sindarov ;

Genève comme hôte et dates : Cette confrontation mondiale aura lieu à Genève, en Suisse, du 24 novembre au 12 décembre de cette année.

L'occupation des 1ère et 2ème places continentales par Sindarov et Abdusattorov est la preuve évidente que l'Ouzbékistan est devenu une capitale moderne des échecs. Désormais, tous les regards sont tournés vers les échiquiers de Genève, où Javohir Sindarov se battra pour ramener la couronne mondiale en Ouzbékistan.

Selon vous, Javohir Sindarov pourra-t-il battre le champion en titre Gukesh Dommaraju à Genève et devenir le nouveau champion du monde ? Quelles nouvelles portes la conquête de l'Asie par Nodirbek et Javohir ouvre-t-elle pour le sport ouzbek ? Laissez vos avis en commentaires et partagez fièrement ce triomphe historique de nos grands maîtres avec tous nos compatriotes !