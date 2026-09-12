Une véritable sensation a été enregistrée à l'issue du premier mois de la nouvelle saison de Premier League, le championnat le plus intense et compétitif au monde. Sergey Jakirović, l'entraîneur de Hull City, promu en PL, a été élu meilleur entraîneur du mois d'août. Le technicien bosnien a devancé des géants mondiaux tels que Mikel Arteta, Xabi Alonso et Enzo Maresca dans la course à cette prestigieuse distinction individuelle. Grâce au parcours héroïque des « Tigers » en ce début de compétition et leur victoire convaincante contre Manchester Unitedle club remporte ce prix pour la première fois depuis 2016.

Alors, comment Jakirović a-t-il réussi à hisser une équipe considérée comme outsider parmi les leaders du championnat, et quels succès tactiques se cachent derrière cette réussite de Hull City ?

Humiliation de MU et cage inviolée : deux victoires en août

Sous la houlette du technicien bosnien de 49 ans, Hull City a surpris les fans en réalisant un sans-faute lors des deux premières journées de Premier League :

Victoire contre le géant d'Old Trafford : Dès la première journée, une immense sensation a été créée lorsque Hull City a battu le grand club de Manchester Unitedsur le score de 2-0 ;

Sang-froid contre Coventry : Lors du match suivant, l'équipe a fait preuve de discipline en s'imposant 1-0 à l'extérieur contre Coventry ;

Invincibilité défensive : Lors des deux rencontres, les « Tigers » n'ont encaissé aucun but, démontrant une rigueur défensive de fer ;

Un bilan de 100% : 6 points en 2 matchs — un début idéal pour un promu qui doit s'adapter à la nouvelle saison.

Les maîtres des grands clubs dépassés : triomphe sur Arteta, Alonso et Maresca

Lors du vote pour le prix de l'entraîneur du mois, les experts ont salué le talent de Jakirović :

Les obstacles Xabi Alonso et Arteta : Sergey Jakirović a réussi à devancer des stars tactiques comme Mikel Arteta (Arsenal) et Xabi Alonso dans la course à ce trophée ;

Supériorité sur Maresca : L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, n'a pas non plus réussi à récolter suffisamment de voix face à la sensation créée par le coach bosnien ;

Équilibre entre ressources et résultats : Les experts ont souligné la qualité et l'efficacité affichées par Hull City, malgré un effectif et des moyens financiers bien plus modestes que ceux des top clubs.

Une décennie d'attente : le premier « Tiger » après Mike Phelan

Cette reconnaissance est devenue l'une des pages les plus brillantes de l'histoire de Hull City en Premier League :

La répétition de l'histoire de 2016 : Sergey Jakirović est devenu le premier entraîneur de Hull City à remporter le prix de l'entraîneur du mois en Premier League depuis août 2016 ;

L'héritage de Mike Phelan : Il y a exactement 10 ans, ce prix honorifique avait été décerné à Mike Phelan, alors entraîneur des « Tigers » ;

Une nouvelle ère pour le club : Ce début de saison du technicien bosnien a considérablement renforcé la conviction que l'équipe peut lutter non pas pour le maintien, mais pour une place en coupe d'Europe.

Le parcours sensationnel de Sergey Jakirović avec le modeste Hull City a prouvé que dans le football anglais, ce ne sont pas les gros budgets qui priment, mais la tactique, la préparation mentale et une discipline de fer.

Selon vous, Hull City sous la direction de Sergey Jakirović pourra-t-il maintenir ce rythme sensationnel toute la saison et répéter le miracle de Leicester en Premier League ? Le coach bosnien, qui a humiliéManchester Uniteddeviendra-t-il la nouvelle cible des grands clubs ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse brûlante du football anglais à tous les passionnés !