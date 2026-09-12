La lutte pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le Ballon d'Or, a atteint un stade nouveau et inattendu. Le club catalan du FC Barcelone a brisé un long silence pour annoncer son soutien officiel au titre de meilleur joueur de l'année. Selon le célèbre journaliste espagnol Juan Jiménez, le géant catalan a officiellement désigné le prodige de 19 ans, Lamine Yamal, comme son candidat principal et a lancé une vaste campagne de promotion. Cette offensive médiatique, menée par Hans-Dieter Flick lui-même, a bouleversé l'équilibre de la compétition. Pourquoi le FC Barcelone se concentre-t-il sur Yamal, quel est le plan de Flick et qui est le détenteur actuel du trophée ?

«La campagne ouverte a commencé» : Le scoop retentissant de Juan Jiménez

La presse espagnole a révélé les détails suivants concernant la décision de la direction et du staff technique du FC Barcelone :

Le choix unique du club : Le FC Barcelone a tranché parmi plusieurs prétendants — Lamine Yamal a été choisi comme le visage officiel et principal du club pour le Ballon d'Or ;

Du silence à l'action : Après des accords internes, le club a abandonné la discrétion pour lancer une campagne de soutien officielle afin d'influencer les médias internationaux et les journalistes votants ;

Sous la direction de Hans-Dieter Flick : Cette campagne est dirigée personnellement par l'entraîneur principal Flick — le technicien allemand a commencé à mettre en avant l'impact collectif et individuel de Yamal lors de ses conférences de presse et interviews ;

Le facteur Rodri et les accomplissements personnels : Les victoires incomparables du jeune ailier sur le terrain, son triomphe européen et sa supériorité face à des joueurs de haut niveau comme Rodri sont devenus les piliers de la campagne.

La liste des 30 et le titre de Dembélé : Qui sont les rivaux de Yamal ?

La course au Ballon d'Or de cette année est radicalement différente des précédentes et garantit une intrigue intense :

Parmi les 30 meilleurs candidats : Lamine Yamal est officiellement inclus dans la liste finale des 30 candidats, entrant dans l'histoire comme l'un des plus jeunes prétendants ;

Le tenant du titre — Ousmane Dembélé : Le détenteur actuel du prix est l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, et les Catalans visent désormais à offrir la couronne appartenant à leur ancien joueur à leur propre pépite ;

Le génie de 19 ans : Si Yamal gagne, il rejoindra le cercle très fermé des légendes ayant remporté le Ballon d'Or au plus jeune âge.

Pourquoi le FC Barcelone mise-t-il sur un seul joueur ?

De telles décisions de la part des grands clubs sont une manœuvre tactique cruciale pour éviter la dispersion des votes :

Unifier les votes : Bien que le club compte d'autres stars de haut niveau, le FC Barcelone a jugé nécessaire de concentrer les votes des experts internationaux sur un seul candidat précis ;

Marketing et prestige de l'académie : L'ascension de Yamal, pur produit de La Masia, apporte non seulement une reconnaissance au joueur, mais aussi un immense élan financier et de prestige au système de formation et à la marque du club ;

La détermination de Flick : Le technicien allemand estime que le joueur est prêt à gérer cette pression et croit que cette reconnaissance propulsera son moral vers de nouveaux sommets.

Le FC Barcelonea intensifié la lutte diplomatique autour du Ballon d'Or avec cette démarche officielle inattendue. Le football mondial est à l'aube d'une nouvelle ère — Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après l'ère, Lamine Yamal a fait un pas audacieux pour devenir le leader absolu de la nouvelle génération.

Selon vous, Lamine Yamal, 19 ans, mérite-t-il de remporter le Ballon d'Or devant des stars comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou Vinícius ? Une campagne aussi active autour d'un seul joueur ne risque-t-elle pas d'affecter négativement l'ambiance dans le vestiaire ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de la décision choc du monde du football avec tous les fans !