Le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian Mbappé

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Le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian Mbappé

Dans le cadre de la cinquième journée de La Liga, le Real Madrid a largement battu le Rayo Vallecano 4-1 à domicile. Selon Goal.com, lors de la rencontre au stade Santiago Bernabéu, l'attaquant français Kylian Mbappé est devenu le héros du match en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive. Cette victoire permet au club madrilène d'atteindre 12 points et d'égaliser son rival principal, le FC Barcelone, au classement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

La domination de Mbappé et de l'attaque

Après la défaite surprise lors du dernier match contre le Real Betis, les hommes de José Mourinho sont entrés sur le terrain avec une concentration totale. Bien qu'une victoire ait été remportée contre l'Inter en Ligue des champions, des questions subsistaient sur l'efficacité offensive et le style de jeu de l'équipe. Cependant, dès les premières minutes, ces doutes ont été dissipés. Kylian Mbappé a démontré ses meilleures qualités, confirmant une fois de plus qu'il est l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or.

Les hôtes ont organisé leurs attaques rapidement, mettant la défense adverse en difficulté. En conséquence, dès la 3e minute, l'écart était déjà de deux buts. Kylian Mbappé, après avoir récupéré le ballon au milieu de terrain, a délivré une passe parfaite transperçant la ligne défensive du Rayo Vallecano pour Carreras, qui a su profiter de l'occasion. Juste avant la fin de la première mi-temps, à la 35e minute, Jude Bellingham a marqué sur un centre de Vinícius Júnior, portant le score à 3-0.

Difficultés en seconde période et coup de grâce

Après la pause, les joueurs du Real Madrid ont montré un certain relâchement, ce qui a donné des opportunités à l'adversaire. À la 51e minute, profitant d'une erreur d'Antonio Rüdiger, Camello a réduit le score. Le Rayo Vallecano s'est alors intensifié, créant plusieurs situations dangereuses devant le but madrilène. Le gardien Thibaut Courtois a notamment sauvé l'équipe à plusieurs reprises de buts certains.

En fin de match, l'adversaire a poussé avec toute son équipe pour réduire l'écart, ce qui a permis au Real Madrid d'exploiter les espaces libres en contre-attaque. À la 90+1e minute, le héros du match Kylian Mbappé a inscrit son deuxième but, scellant le résultat final. Malgré la résistance des défenseurs, l'attaquant français a placé le ballon avec précision dans le petit filet, portant le score à 4-1.

Real MadridKylian MbappéLa LigaRayo VallecanoJosé Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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