La 7e journée de la Saudi Pro League a offert aux fans de football une véritable sensation et un résultat inattendu. Le club d'Al-Nassr de Riyad, qui impressionne tout le monde avec son effectif riche en stars, a été tenu en échec à l'extérieur par Al-Khaleej, une équipe située dans le bas du tableau. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix et Iñigo Martínez, bien que les visiteurs aient entamé le match en tant que favoris évidents, la rencontre s'est terminée sur un match nul frustrant de 1-1.

Un but encaissé à la fin de la première mi-temps a mis Al-Nassr dans une situation difficile, mais un attaquant entré en jeu a sauvé l'équipe de la défaite. Cette perte de points fait chuter l'équipe de Stefano Pioli (ou de son staff technique) à la 3e place du classement. Alors, pourquoi Al-Nassr, avec son effectif étoilé, n'a-t-il pas pu battre l'outsider, qui est le héros entré en jeu pour marquer le but décisif, et quels changements ont eu lieu dans la course au titre du championnat saoudien ?

Sensation de la première mi-temps : Le but retentissant de Mascarell

Al-Khaleej a fait preuve d'un jeu solide et discipliné sur son terrain, sans craindre son adversaire étoilé :

La pression incessante de l'adversaire : Les hôtes ont joué de manière compacte en défense, ne laissant aucune liberté à la ligne d'attaque coûteuse d'Al-Nassr ;

Le choc de la 45+1e minute : Alors que le temps réglementaire de la première mi-temps était terminé, Mascarell a fait preuve d'agilité dans le temps additionnel pour donner l'avantage aux locaux (1-0) ;

La déception à la pause : Le club de Riyad, composé de stars mondiales, est rentré aux vestiaires avec un désavantage inattendu, provoquant la frustration des supporters.

L'effectif étoilé d'Al-Nassr et le « joker » Al-Hamdan en 2 minutes

En seconde période, les responsables ont procédé à des changements radicaux pour redresser la situation :

Des superstars sur le terrain : Bento, Boushal, Al-Amri, Iñigo Martínez, Al-Nasser, Angelo, Samu Costa, Al-Khaibari, João Félix, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo ont multiplié les attaques pour renverser le cours du match ;

Le remplacement en or de l'entraîneur : Entré en jeu à la 70e minute à la place d'Al-Nasser, Al-Hamdan a justifié la confiance de l'entraîneur en seulement deux minutes ;

Le but salvateur de la 72e minute : À peine entré en jeu, Al-Hamdan a fait preuve d'activité et a égalisé à la 72e minute — 1-1.

Chute au classement : Al-Nassr descend à la 3e place

Cette perte de points a porté un coup dur aux ambitions de titre de l'équipe :

16 points et 3e place : Après ce nul, Al-Nassr porte son total à 16 points, mais en raison des succès de ses concurrents, le club de Riyad est tombé à la 3e place du classement ;

Un point précieux pour Al-Khaleej : Ayant arraché un point à un grand sur son terrain, Al-Khaleej porte son total à 5 points et remonte à la 12e place ;

Les épreuves difficiles à venir : Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront viser uniquement la victoire lors des prochaines journées pour rétablir leur position.

Les résultats inattendus et les sensations continuent en Saudi Pro League. Ce match prouve clairement que même les outsiders luttent désormais sans aucune crainte contre les clubs étoilés.

Selon vous, quelle est la raison pour laquelle Al-Nassr, mené par Cristiano Ronaldo et João Félix, a perdu des points face à un outsider : fatigue ou sous-estimation de l'adversaire ? L'équipe pourra-t-elle devenir championne de la Saudi Pro League cette saison ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse sensationnelle du monde du football avec tous les fans !