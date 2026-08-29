La décision politique du gouvernement finlandais de fermer complètement les frontières avec la Russie a provoqué une grave crise économique et démographique dans les régions orientales et frontalières du pays. L'arrêt du flux de touristes russes a porté un coup dur aux entreprises locales et au secteur du tourisme.

Selon Yauri Varvikko, président de l'organisation publique finlandaise « Naapuriseura », les autorités locales des zones frontalières sont confrontées au risque d'un exode rapide et massif de la population quittant ses lieux de vie.

Le chômage approche les 20 % : un écart du simple au double entre l'Est et l'Ouest

La fermeture des frontières a provoqué un déséquilibre marqué dans l'économie intérieure du pays :

Perte d'emplois : Les fortes réductions dans les secteurs du tourisme, du commerce et des services ont privé la population de ses sources de revenus quotidiennes ;

Un chômage deux fois plus élevé : Dans les districts frontaliers de l'est de la Finlande, le taux de chômage a atteint près de 20 % C'est presque deux fois plus élevé que dans les régions occidentales du pays ;

Migration pour l'emploi : Les citoyens locaux, incapables de trouver du travail, sont contraints d'abandonner leurs foyers pour déménager vers d'autres villes et les régions centrales.

Une crise qui dure depuis novembre 2023

La décision prise par les autorités finlandaises en novembre 2023 de fermer les points de passage frontaliers avec la Russie a radicalement modifié le paysage social des régions :