Le choc des frontières fermées : que se passe-t-il dans les régions orientales de la Finlande ?

·1·Monde
Le choc des frontières fermées : que se passe-t-il dans les régions orientales de la Finlande ?

La décision politique du gouvernement finlandais de fermer complètement les frontières avec la Russie a provoqué une grave crise économique et démographique dans les régions orientales et frontalières du pays. L'arrêt du flux de touristes russes a porté un coup dur aux entreprises locales et au secteur du tourisme.

Selon Yauri Varvikko, président de l'organisation publique finlandaise « Naapuriseura », les autorités locales des zones frontalières sont confrontées au risque d'un exode rapide et massif de la population quittant ses lieux de vie.

Le chômage approche les 20 % : un écart du simple au double entre l'Est et l'Ouest

La fermeture des frontières a provoqué un déséquilibre marqué dans l'économie intérieure du pays :

  • Perte d'emplois : Les fortes réductions dans les secteurs du tourisme, du commerce et des services ont privé la population de ses sources de revenus quotidiennes ;

  • Un chômage deux fois plus élevé : Dans les districts frontaliers de l'est de la Finlande, le taux de chômage a atteint près de 20 % C'est presque deux fois plus élevé que dans les régions occidentales du pays ;

  • Migration pour l'emploi : Les citoyens locaux, incapables de trouver du travail, sont contraints d'abandonner leurs foyers pour déménager vers d'autres villes et les régions centrales.

Une crise qui dure depuis novembre 2023

La décision prise par les autorités finlandaises en novembre 2023 de fermer les points de passage frontaliers avec la Russie a radicalement modifié le paysage social des régions :

  • Une tendance dangereuse : Yauri Varvikko souligne que si la situation actuelle ne change pas, le dépeuplement des zones frontalières et leur effondrement économique total deviennent inévitables.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Réunion d'urgence au Pentagone : Hegset rassemble des centaines de généraux dans une base secrèteRéunion d'urgence au Pentagone : Hegset rassemble des centaines de généraux dans une base secrèteAujourd'hui, 16:58Des découvertes uniques vieilles de 320 000 ans identifiées à BostonliqDes découvertes uniques vieilles de 320 000 ans identifiées à BostonliqAujourd'hui, 16:58Nuit de terreur en Russie : 313 drones abattus, des victimes signaléesNuit de terreur en Russie : 313 drones abattus, des victimes signaléesAujourd'hui, 16:54L'Europe va-t-elle geler cet hiver ? Réserves de gaz vides et flambée du charbonL'Europe va-t-elle geler cet hiver ? Réserves de gaz vides et flambée du charbonAujourd'hui, 16:51Explosion dévastatrice près de Kiev : un dépôt de munitions en feu fait 27 mortsExplosion dévastatrice près de Kiev : un dépôt de munitions en feu fait 27 mortsAujourd'hui, 16:38Un homme de 45 ans décède lors d'une procédure de lifting facialUn homme de 45 ans décède lors d'une procédure de lifting facialAujourd'hui, 16:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public