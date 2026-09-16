Lionel Messi fait son retour en équipe nationale d'Argentine

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Lionel Messi fait son retour en équipe nationale d'Argentine

Le capitaine légendaire de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a décidé de faire un retour sensationnel au sein de la sélection pour faire ses adieux à ses supporters à domicile. Selon Goal.com, la star du football a été incluse dans l'effectif de l'« Albiceleste » qui prépare les premiers matchs après la Coupe du Monde 2026, où il devrait disputer sa dernière rencontre internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que le staff technique dirigé par Lionel Scaloni a annoncé une liste élargie pour les matchs amicaux de la fenêtre FIFA d'octobre. Messi, qui avait annoncé une pause temporaire avec l'équipe nationale, a accepté de rechausser les crampons afin de vivre une soirée d'adieux digne de ce nom devant ses compatriotes.

Une soirée historique et le rassemblement des champions du monde

Le président de l'Association du football argentin (AFA), Chiqui Tapia, a souligné que ce match deviendrait un événement inoubliable pour tout le pays. La rencontre aura lieu le 6 octobre au célèbre stade « Monumental » de Buenos Aires contre l'équipe nationale du Bénin.

La direction de l'AFA invite tous les joueurs ayant remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar, accompagnés de leurs familles, à être présents lors de cette soirée historique. Les fans auront l'opportunité de voir de leurs propres yeux le « dernier tango » du meilleur joueur du monde.

Nouvelle génération et changements dans l'effectif

Le sélectionneur Lionel Scaloni a convoqué, aux côtés des joueurs expérimentés, de jeunes talents évoluant dans les grands championnats européens. Notamment, des espoirs comme Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni et Santiago Castro ont été intégrés à l'équipe.

Par ailleurs, des joueurs comme Agustín Giay et Leonardo Balerdi font leur retour. Le défenseur Leonardo Balerdi, qui avait manqué le dernier Mondial sur blessure, est désormais prêt à aider l'équipe nationale. En revanche, des cadres comme Leandro Paredes et Nicolás Otamendi sont absents de ce rassemblement en raison de suspensions ou de leur retraite internationale.

Défis à venir et avenir de l'entraîneur

Après l'annulation du tournoi initialement prévu en Chine, l'Argentine a organisé des matchs amicaux contre des représentants d'Amérique du Sud et d'Afrique. L'équipe affrontera la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, le Burkina Faso le 3 octobre, et le Bénin le 6 octobre à Buenos Aires.

Au-delà de ces matchs riches en émotions, l'avenir du sélectionneur Lionel Scaloni reste au centre des attentions. Son contrat actuel arrivant à échéance en décembre, l'AFA travaille activement pour prolonger ses services.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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