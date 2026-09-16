Le cargo Progress MS-35 a été lancé avec succès vers l'ISS depuis Baïkonour

Selon Ixbt.com, la fusée porteuse Soyuz-2.1b transportant le cargo Progress MS-35 a été lancée avec succès depuis le pas de tir 31 du cosmodrome de Baïkonour. Ce vol avait été légèrement retardé en raison de problèmes techniques au niveau du troisième étage, mais après que les spécialistes ont résolu toutes les défaillances, l'importante mission spatiale prévue a débuté avec succès. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Ce vaisseau spatial est conçu pour livrer des fournitures essentielles, du carburant et des équipements scientifiques à la Station spatiale internationale (ISS). Les experts s'attendent à ce que l'amarrage du vaisseau avec l'ISS se déroule à l'heure prévue, ce qui est crucial pour assurer la continuité des opérations de l'équipage à bord de la station.

Volume des cargaisons importantes envoyées dans l'espace

Le vaisseau Progress MS-35, d'un poids total d'environ 7,4 tonnes, transporte à son bord près de 2,4 tonnes de diverses cargaisons pour les besoins de la station. Parmi ces cargaisons, 842 kilogrammes de carburant ont été inclus afin de ravitailler la station pour ses futures opérations.

De plus, le vaisseau transporte 420 kilogrammes d'eau potable pour les cosmonautes, 50 kilogrammes d'oxygène, ainsi que 1275 kilogrammes de nourriture et d'autres réserves alimentaires nécessaires. Pour assurer la vie quotidienne et la santé de l'équipage, 357 kilogrammes d'équipements sanitaires et d'hygiène ainsi que 20 kilogrammes de médicaments destinés à prévenir les effets négatifs de l'apesanteur sont également acheminés.

Expériences scientifiques et technologie future Teledroid

Une partie distincte de la cargaison est constituée d'équipements destinés à des expériences scientifiques telles que Teledroid , Gazoanalizator-FS, Biopolimer, Virtual, Vampir, Uragan et Separatsiya. Parmi elles, l'expérience Teledroid suscite un intérêt particulier, visant à développer une technologie de robot anthropomorphe capable d'assister les cosmonautes à distance depuis l'extérieur de la station.

Le vaisseau livre en orbite un exosquelette spécial qui sert de poste de travail au cosmonaute. Grâce à cet appareil, l'opérateur pourra à l'avenir contrôler les mouvements du robot. Le robot lui-même devrait être envoyé lors de l'un des prochains cargos et aidera les humains à effectuer des opérations dangereuses ou fastidieuses dans l'espace extra-véhiculaire.