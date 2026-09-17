Les débats sur les chances de Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026 se poursuivent. Le propriétaire de l'Inter Miami,David Beckham, a déclaré que la star argentine mérite de remporter le neuvième Ballon d'Orde sa carrière cette année.

Cette déclaration de Beckham intervient alors que la course de Messi pour une nouvelle distinction individuelle est au cœur de l'actualité.

1. Messi décisif une fois de plus contre Cruz Azul

L'Inter Miamia battu le club mexicain de Cruz Azul lors du match de la Campeones Cup sur le score de 2-0. Lors de cette rencontre, Messi :

a marqué le premier but ;

a délivré une passe décisive sur le deuxième ;

a contribué directement à la victoire de son équipe.

Ainsi, le joueur argentin a démontré une fois de plus son influence dans les matchs cruciaux de l'Inter Miami.

2. Beckham : « Messi doit gagner le Ballon d'Or »

Après le match, David Beckham a exprimé son opinion sur la légitimité de Messi pour le Ballon d'Or.

« Messi doit gagner le Ballon d'Or. Il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde et a réalisé une année exceptionnelle. »

Beckham a particulièrement souligné la capacité de Messi à maintenir un niveau de jeu élevé.

Il a souligné que, malgré son âge, la performance de Messi est exceptionnelle.

3. Beckham insiste sur l'âge de Messi

David Beckham a justifié son point de vue par le fait que Messi continue d'évoluer à un niveau élevé à 39 ans.

« À 39 ans, agir comme il le fait lors d'une Coupe du Monde… Personne d'autre ne pourrait le faire. »

Cette évaluation reflète avant tout l'admiration de Beckham pour la longévité sportive de Messi.

4. La possibilité d'un 9e Ballon d'Or pour Messi

Si Messi remporte le trophée en 2026, ce sera le

neuvième Ballon d'Or de sa carrière. Le footballeur argentin est le joueur le plus titré de l'histoire de ce trophée.

C'est pourquoi sa course pour un nouveau sacre suscite un intérêt particulier dans le monde du football.

5. Quand le vainqueur sera-t-il connu ?

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026

est prévue le 26 octobre à Londres. D'ici là, les débats autour de la candidature de Messi se poursuivront. Beckham, lui, a déjà clairement fait son choix. Cependant, ce n'est pas Beckham qui prendra la décision finale, mais les résultats des votes pour le Ballon d'Or.

Conclusion

La course de Messi pour le Ballon d'Or 2026 devient de plus en plus captivante. Après son but et sa passe décisive contre Cruz Azul, David Beckham a ouvertement affirmé que la star argentine mérite un nouveau trophée.

Désormais, la question principale pour les fans de football est :

Messi remportera-t-il le 9e Ballon d'Or de sa carrière ?

La réponse sera connue le 26 octobre à Londres. Messi faoliyatidagi 9-«Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritadimi?

Javob 26 oktyabr kuni Londonda ma’lum bo‘ladi.