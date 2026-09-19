Le nombre d'astéroïdes géocroiseurs dépasse les 40 000

Les astronomes ont annoncé la découverte de 40 000 corps célestes proches de l'orbite terrestre et croisant sa trajectoire. Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), ce chiffre marque une étape importante dans l'histoire de l'exploration spatiale, près de 10 000 d'entre eux ayant été identifiés au cours des trois dernières années seulement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que le rythme de découverte de nouveaux objets spatiaux s'accélère considérablement. Par exemple, au début du siècle, le nombre de ces objets n'était que de 1 000, atteignant 15 000 en 2016 et 30 000 en 2022. Bien que le premier astéroïde de ce type, Eros, ait été découvert en 1898, le véritable bond scientifique a commencé dans les années 1990 avec la mise en service de télescopes de relevé modernes.

Évaluation des risques et orbites

Une fois un nouvel objet découvert, les scientifiques collectent des données d'observation et utilisent des modèles informatiques pour calculer sa trajectoire sur des décennies, voire des siècles. La précision de la trajectoire peut augmenter ou diminuer la probabilité de collision. Par exemple, début 2025, la situation autour de l'astéroïde 2024 YR4 s'est développée selon ce scénario.

Selon l'ESA, il existe environ 2 000 astéroïdes proches dont la probabilité de collision avec la Terre au cours des 100 prochaines années est non nulle. Cependant, la plupart d'entre eux sont trop petits pour constituer une menace réelle. Les grands objets de plus d'un kilomètre de diamètre, capables de provoquer une destruction mondiale, sont facilement détectables et les scientifiques sont convaincus que la plupart d'entre eux ont déjà été trouvés.

Tâches futures et nouvelles technologies

Actuellement, l'accent est mis sur les astéroïdes de taille moyenne, mesurant entre 100 et 300 mètres. Ils sont capables de causer des dommages importants à une région spécifique, mais seulement 30 % de leur nombre total ont été découverts jusqu'à présent. La mise en service d'observatoires terrestres de nouvelle génération devrait accélérer ces travaux.

Chaque nouvel objet découvert enrichit non seulement les catalogues, mais offre également un temps précieux pour la prévision et l'élaboration de plans de prévention des risques potentiels. Selon les experts, les résultats actuels ne sont que la « partie émergée de l'iceberg » d'un problème immense, et la sécurité spatiale sera renforcée à l'avenir grâce aux nouvelles technologies.