Le choc au sommet de la 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule dans l'antique et dynamique ville de Samarcande, a connu un dénouement dramatique. Lors de la 6e ronde décisive, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan a affronté l'Inde, l'une des formations les plus redoutables au monde, et a remporté une victoire historique sur le score de 2,5 à 1,5. Sur le premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov a tenu tête à Rameshbabu Praggnanandhaa pour obtenir le nul. Les deuxième et quatrième échiquiers ont également été le théâtre de batailles intenses, où Javokhir Sindarov a partagé le point avec Arjun Erigaisi et Shamsiddin Vokhidov avec le prétendant au titre mondial, Dommaraju Gukesh.

Le sort de la rencontre a été scellé par Nodirbek Yakubboev, auteur d'un exploit sur le 3e échiquier : notre compatriote a battu avec brio l'un des plus grands grands maîtres indiens, Nihal Sarin, à l'Ouzbékistan offrant le point décisif pour la victoire finale. Parallèlement, lors de la rencontre de notre deuxième équipe, « Ouzbékistan-2 » a battu l'Espagne sur le score de 2,5 à 1,5. La victoire d'Abdimalik Abdisalimov face au redoutable Maksim Chigaev a démontré l'immense potentiel de nos jeunes joueurs.

Alors, comment Nodirbek Yakubboev a-t-il piégé Sarin, quel impact cette victoire sur l'Inde aura-t-elle sur la course au titre, et l'or olympique restera-t-il à Samarcande ?

« Le coup de maître de Yakubboev, 3 nuls précieux et la bataille contre l'Espagne » : les 5 moments forts de la 6e ronde

Les principaux faits marquants de la 6e ronde de l'Olympiade à Samarcande :

Le géant indien est tombé : L'équipe principale de l'Inde, composée de leaders du classement mondial, a perdu contre les grands maîtres ouzbeks sur le score de 1,5 à 2,5 ;

Nodirbek Yakubboev, héros de la ronde : Sa victoire cruciale (1-0) sur Nihal Sarin au troisième échiquier a déterminé le sort de tout le match par équipe ;

Le compromis entre les leaders : Nodirbek Abdusattorov (contre Praggnanandhaa), Javokhir Sindarov (contre Erigaisi) et Shamsiddin Vokhidov (contre Gukesh) ont défendu avec solidité dans des positions complexes pour récolter 0,5 point précieux chacun ;

La résistance digne d'« Ouzbékistan-2 » : Face à une équipe expérimentée comme l'Espagne, nos jeunes ont triomphé 2,5 à 1,5 ;

La sensation individuelle d'Abdimalik Abdisalimov : Représentant de notre deuxième équipe, Abdisalimov a battu le grand maître international Maksim Chigaev, signant l'une des parties les plus brillantes de la journée.

46e Olympiade d'échecs (Samarcande) : résultats complets de la 6e ronde

Les chiffres enregistrés par les première et deuxième équipes d'Ouzbékistan :

Échiquiers et confrontations Représentant de l'équipe 1 Grand maître adverse Score du match Résultat global Ouzbékistan — Inde 2,5 : 1,5 (VICTOIRE) 1er échiquier Nodirbek Abdusattorov Rameshbabu Praggnanandhaa 0,5 : 0,5 Nul 2e échiquier Javokhir Sindarov Arjun Erigaisi 0,5 : 0,5 Nul 3e échiquier (match décisif) Nodirbek Yakubboev Nihal Sarin 1 : 0 Victoire de Yakubboev 4e échiquier Shamsiddin Vokhidov Dommaraju Gukesh 0,5 : 0,5 Nul Espagne — Ouzbékistan-2 1,5 : 2,5 1er échiquier Jahongir Vakhidov Anton Guijarro David 0,5 : 0,5 Nul 2e échiquier Abdimalik Abdisalimov Maksim Chigaev 1 : 0 Victoire d'Abdisalimov 3e échiquier Muhammadzohid Suyarov Jaime Santos Latasa 0,5 : 0,5 Nul 4e échiquier Humoyun Begmuratov Daniil Yuffa 0,5 : 0,5 Nul

Analyse des grands maîtres : pourquoi cette victoire ouvre la voie au titre ?

Conclusions principales des commentateurs internationaux et des experts de la FIDE :

Briser le blocage psychologique : L'Inde est arrivée à cette Olympiade avec ses stars les mieux classées (Gukesh, Erigaisi, Praggnanandhaa) ; les battre permet à l'équipe d'Ouzbékistan de prendre seule la tête du classement et d'acquérir un avantage mental.

Le sang-froid de Yakubboev : La capacité de Nodirbek Yakubboev à porter le poids de l'équipe dans les moments les plus difficiles et à assurer le point plein fait de l'Ouzbékistan une équipe monolithique invincible.

Équilibre stratégique sur les échiquiers : Tenir les nuls sur les 1er, 2e et 4e échiquiers face à des joueurs agressifs comme Gukesh et Erigaisi prouve la précision tactique du staff technique.

Potentiel de l'équipe réserve : La performance d'« Ouzbékistan-2 » face à l'Espagne et la victoire d'Abdisalimov sur Chigaev prouvent la profondeur de notre réserve intellectuelle.

La 6e ronde à Samarcande a prouvé une fois de plus le leadership mondial de l'école d'échecs ouzbèke et rapproche notre équipe de la médaille d'or.

Selon vous, après cette victoire sur l'Inde, l'Ouzbékistan gardera-t-il la coupe de la 46e Olympiade à domicile ? Comment évaluez-vous la performance de Nodirbek Yakubboev ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette victoire historique du sport ouzbek à tous les passionnés d'échecs !