Les smartphones Xiaomi 18 Pro et Pro Max intégreront une fonction d'écran confidentiel

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Les smartphones Xiaomi 18 Pro et Pro Max intégreront une fonction d'écran confidentiel

Xiaomi a révélé une nouvelle fonctionnalité pour ses futurs fleurons, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. Selon ixbt.com, les appareils seront équipés d'un écran SuperPixel 2.0 doté d'une fonction de confidentialité matérielle appelée Smart Privacy Screen. Cette technologie protège l'affichage des regards indiscrets tout en garantissant une image de haute qualité. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

L'avantage principal de ce nouveau système réside dans sa flexibilité. Contrairement aux films de protection classiques ou aux filtres logiciels, l'utilisateur peut masquer des informations non pas sur tout l'écran, mais uniquement pour les applications et les éléments d'interface nécessaires. Il est notamment possible d'activer la protection séparément pour les notifications d'applications spécifiques, les fenêtres d'applications, le mode écran partagé et les messages sur l'écran de verrouillage.

Smart Privacy Screen et options de contrôle

Plusieurs méthodes pratiques sont prévues pour gérer la fonction de confidentialité. Le mode global peut être associé à un bouton AI dédié et activé d'une simple pression. Il est également possible de modifier les paramètres via l'assistant vocal Super Xiao Ai, en expliquant simplement quelles données protéger et dans quelles situations.

Cette technologie d'écran confidentiel fait partie du nouvel ensemble SuperPixel 2.0. Auparavant, l'entreprise avait annoncé que ces écrans utilisaient le matériau avancé M11 et que les bordures ne mesuraient que 0,99 mm. La présentation officielle des smartphones est prévue pour le 23 septembre de cette année.

Spécifications techniques et politique tarifaire

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max intègrent non seulement un écran avancé, mais aussi les dernières avancées technologiques. Selon les rapports, les fleurons seront équipés d'une plateforme moderne de 2 nm, d'un système de caméra Leica comprenant deux modules de 200 MP chacun, et de batteries Jinshajiang contenant 32 % de silicium.

Cependant, ces composants de haute technologie influenceront le prix des appareils. Lu Weibing, dirigeant de Xiaomi, a déjà confirmé que les fleurons de nouvelle génération seraient plus chers que leurs prédécesseurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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