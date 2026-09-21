La NASA a surestimé le déplacement saisonnier du centre de la Terre

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La NASA a surestimé le déplacement saisonnier du centre de la Terre

Les géophysiciens du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont développé une nouvelle méthode de haute précision pour mesurer le déplacement saisonnier du centre de la Terre. Cette approche est essentielle pour maintenir la précision des systèmes de coordonnées mondiaux, de la navigation par satellite et des mesures géodésiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le centre de masse de la Terre se déplace régulièrement en raison de la redistribution saisonnière de l'eau, de la glace et de l'air. L'équipe scientifique a réussi à éliminer les incertitudes des estimations précédentes. Le problème résidait dans le fait que les approches antérieures considéraient le centre du réseau de stations géodésiques terrestres comme étant proche du centre géométrique de la Terre.

Nouvelle méthodologie et erreurs précédentes

Cependant, l'atmosphère, les océans, la neige et les eaux continentales déforment la croûte solide de notre planète, ce qui déplace également ce centre. Une erreur supplémentaire provenait de la répartition inégale des stations de télémétrie laser sur satellites, dont la moitié est située en Europe et en Amérique du Nord.

Les scientifiques ont combiné les observations GPS avec les données de plusieurs satellites en orbite basse et ont pris en compte simultanément les déformations de la croûte terrestre dues à l'eau et à la glace. Cette approche a permis de distinguer le mouvement du centre de masse lui-même du déplacement des stations terrestres.

L'ampleur des changements saisonniers sur la planète

Selon les nouvelles estimations, le déplacement annuel du centre de masse de la Terre est presque deux fois inférieur à la valeur estimée il y a 8 ans. Cela signifie que la masse d'eau et d'air redistribuée entre les hémisphères pourrait être moindre que ce que l'on pensait auparavant.

La méthodologie développée permet de relier le mouvement mesuré à des processus saisonniers précis. En particulier, en mars, l'accumulation de neige en Amérique du Nord et en Eurasie déplace le centre de près de 3 mm vers le pôle Nord. En avril, les 2,4 mille gigatonnes d'eau de pluie accumulées dans le bassin de l'Amazone le déplacent d'environ 2,2 mm vers l'Amérique du Sud.

En novembre, le pic saisonnier des moussons en Asie du Sud-Est ajoute environ 600 gigatonnes d'eau à la redistribution. De plus, les masses atmosphériques contribuent également en modifiant l'équilibre de la hauteur et de la densité de l'air dans différentes régions en décembre et juin.

Les résultats obtenus ont été vérifiés en les comparant aux données des satellites GRACE-FO, qui mesurent les changements du champ gravitationnel terrestre. En conséquence, les changements saisonniers à l'échelle des continents et de l'atmosphère ont été observés avec une précision millimétrique en tant que mouvement du point de référence unique de la planète.

NASACentre de la TerreGéodésieRecherche spatialeGPS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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