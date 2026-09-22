Barcelone Le capitaine Raphinha a désigné son coéquipier Lamine Yamal comme le principal prétendant à la distinction individuelle la plus prestigieuse du monde du football : le Ballon d'Or. Dans une interview accordée à The Guardian et La Gazzetta dello Sport, l'ailier brésilien a souligné que le jeune prodige a dépassé toutes les attentes au cours de l'année écoulée, prouvant son statut de joueur de classe mondiale tant en club qu'en sélection nationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Interrogé sur le potentiel du jeune talent en tant que capitaine de l'équipe, il a répondu sans hésiter : « Sans aucun doute, oui ». Raphinha a précisé que ce soutien ne relève pas simplement de la camaraderie au sein du club, mais s'explique par les qualités exceptionnelles du joueur de 17 ans.

Magie sur le terrain et succès collectifs

Selon Raphinha, le jeu de Yamal et son impact sur le terrain, malgré son jeune âge, méritent une reconnaissance particulière. Il affirme que les critères principaux pour un tel trophée reposent sur une combinaison de performances individuelles et de succès collectifs, ce que les titres et les statistiques de l'Espagnol démontrent clairement.

« Lamine a tout pour lui. Il a enregistré des chiffres incroyables, non seulement la saison dernière, mais globalement, et il a remporté trois titres », a déclaré le joueur brésilien. Comme les succès sur la scène internationale sont souvent décisifs pour les journalistes votants, les résultats de Yamal lui confèrent un avantage sérieux.

Compétition et impartialité

Conscient que beaucoup pourraient juger cette déclaration subjective en raison de leur collaboration en club, Raphinha a affirmé que son opinion est totalement impartiale. Il a souligné que même s'ils jouaient dans des équipes rivales, les actions de Yamal sur le terrain et ses résultats prouveraient tout autant sa légitimité pour ce prix.

« Quoi qu'il arrive, il doit gagner. D'autres défendent leurs propres joueurs, mais pour moi, le vainqueur est clair. Même si je n'étais pas son coéquipier, je dirais quand même qu'il le mérite », a ajouté Raphinha.

En conclusion Barcelone Le capitaine a rappelé que Lamine Yamal est devenu l'un des joueurs les plus importants non seulement du club catalan, mais aussi de l'équipe nationale d'Espagne. Il a noté que son jeu, ses statistiques et ses trophées constituent une base suffisante pour remporter le Ballon d'Or.