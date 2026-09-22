Le PC portable Thunderobot AI Master M7000 dévoilé avec une mémoire unique

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Le PC portable Thunderobot AI Master M7000 dévoilé avec une mémoire unique

La société Thunderobot a présenté sa nouvelle station de travail mobile AI Master M7000. Selon Ixbt.com, l'appareil attire l'attention non seulement par ses caractéristiques techniques puissantes, mais aussi par sa configuration SSD inhabituelle à deux sections conçue pour les tâches d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le processeur Ryzen AI Max+ 395 a été choisi comme base pour ce PC portable. La limite de puissance définie pour ce processeur est de 160 W, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des modèles APU similaires. Les performances de l'appareil indiquent qu'il est destiné aux utilisateurs exigeants et aux tâches professionnelles.

Architecture de mémoire et capacités uniques

La principale particularité de l'appareil réside dans son sous-système de stockage. En plus d'un espace de stockage standard de 768 GB, l'appareil intègre une mémoire cache spéciale aiDAPTIV de 85 GB. Le logiciel est configuré pour utiliser ce cache comme un lien intermédiaire entre la RAM et le SSD principal.

Un logiciel spécial peut stocker le cache local des modèles d'intelligence artificielle et d'autres données importantes dans ce second bloc. Le PC portable est équipé de 64 GB de RAM, et grâce à cette configuration SSD inhabituelle, les utilisateurs peuvent exécuter localement des modèles de classe 120B tels que GPT-OSS-120B et d'autres modèles MoE.

Écran et caractéristiques techniques principales

La station de travail portable est équipée d'un écran de 16 pouces prenant en charge une résolution de 1600p et un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Cela garantit une précision et une fluidité élevées lors du travail avec des données graphiques et multimédias.

Pour assurer l'autonomie de l'appareil, une batterie de 99 Wh est installée. De plus, pour les utilisateurs modernes, des ports USB4 et OCuLink sont disponibles, permettant la connexion de périphériques externes et de réseaux de transfert de données à haute vitesse. Toutes ces capacités sont intégrées dans un châssis pesant 2,45 kg.

Pour l'instant, Thunderobot n'a pas fourni d'informations officielles sur le prix et la date de sortie du PC portable AI Master M7000. Néanmoins, l'apparition d'une telle solution de mémoire hybride sur le marché des stations de travail mobiles IA suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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