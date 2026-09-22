Le Oppo A7 Pro Max est disponible sur le marché international

Le smartphone Oppo A7 Pro Max 5G, initialement lancé sur le marché chinois, est désormais disponible à l'international. Selon ixbt.com, le nouvel appareil a été mis en vente dans des pays comme l'Autriche, la Malaisie et la Thaïlande, attirant l'attention par sa batterie géante et son boîtier robuste. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Une batterie record et des capacités de charge

La caractéristique principale et la plus remarquable de ce smartphone est son immense batterie silicium-carbone de 10 000 mAh. Une telle capacité est rare sur le marché mobile actuel, permettant aux utilisateurs d'utiliser le gadget pendant plusieurs jours sans recharge.

L'appareil prend en charge la technologie de charge filaire rapide de 80 W. Selon le fabricant, dans des conditions idéales, il faut environ 90 minutes pour charger complètement la batterie. Le modèle est également équipé d'une fonction de charge inversée de 27 W pour alimenter d'autres appareils.

Écran, performances et capacités photo

Le Oppo A7 Pro Max est doté d'un écran AMOLED de haute qualité de 6,78 pouces à l'avant. La résolution de l'écran est de 2772×1272 pixels, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu'à 1800 nits.

Les performances du smartphone reposent sur le processeur Snapdragon 4 Gen 5 gravé en 4 nm. L'appareil est équipé de mémoire vive LPDDR4X et d'un stockage UFS 3.1, assurant un fonctionnement stable pour les tâches quotidiennes.

En ce qui concerne les capacités optiques, l'appareil photo principal se compose d'un capteur de 50 MP avec stabilisation optique et d'un module monochrome supplémentaire de 2 MP. La caméra frontale offre également des images d'une résolution de 50 MP.

Design et prix internationaux

En termes de design, l'appareil se distingue par un bloc photo rappelant les modèles Xiaomi Mix Fold 4 et un système d'éclairage multicolore Breathing Light. De plus, le smartphone bénéficie d'une protection élevée contre l'eau et la poussière selon la norme IP69K.

L'appareil fonctionne avec un lecteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran, un module NFC et le système d'exploitation ColorOS 16 basé sur Android 16. Ses dimensions sont de 163×78×8,6 mm pour un poids de 224 grammes.

Les prix sur les marchés internationaux varient selon la région. En Autriche, la version 6/256 GB est vendue à 599 euros. En Malaisie, le modèle 8/256 GB est proposé à 2299 ringgits, et en Thaïlande à 19 999 bahts.