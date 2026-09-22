Lionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine

Lionel Messi, devenu l'un des plus grands footballeurs de tous les temps sous le maillot de l'équipe nationale d'Argentine, est sur le point de mettre fin à sa carrière internationale. Le détenteur de huit Ballons d'Or se prépare à faire ses adieux officiels en octobre, lors de son dernier match devant ses supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, ce match historique contre le Bénin devrait être la dernière apparition du joueur sous le maillot national. La rencontre, prévue le 6 octobre, se déroulera au célèbre stade « El Monumental », d'une capacité de 84 000 spectateurs.

Le joueur a exprimé sa gratitude envers ses fans à travers un message émouvant publié sur ses réseaux sociaux. « Dernier match. Le maillot d'une vie », a écrit l'attaquant dans son post d'adieu, accompagné d'une vidéo spéciale.

Un maillot spécial et une décision émotionnelle

La vidéo montre Lionel Messi remplaçant son maillot habituel par une tenue Adidas Argentine spéciale, floquée de son nom en lettres dorées et de son légendaire numéro 10. Il a également choisi ses chaussures blanches, marquant ainsi le début de sa préparation pour son ultime match international.

Rappelons qu'en août, Lionel Messi avait officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale. En évoquant sa décision difficile et douloureuse, mais mûrement réfléchie, il est revenu sur ses années passées en sélection et les victoires remportées.

Le joueur a rappelé dans sa déclaration avoir disputé 207 matchs avec l'équipe nationale, marquant 125 buts et délivrant 64 passes décisives. « J'ai toujours tout donné sur le terrain pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d'être Argentins », avait-il souligné à l'époque.

Vente et prix des billets

Selon Foot Mercato, la vente des billets pour ce match historique débutera mardi soir. Les prix, fixés par l'Association du football argentin, varient entre 52 et 278 euros selon l'emplacement.

Différentes catégories de billets sont disponibles pour les supporters, notamment à 104, 185 et 260 euros. De plus, pour faciliter l'accès aux familles et aux jeunes générations, les enfants pourront assister à ce match d'adieu pour seulement 17 euros.