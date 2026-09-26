Ousmane Dembélé sera le capitaine de la France contre la Belgique

Avant le choc de la Ligue des Nations entre la Belgique et la France, un changement majeur a eu lieu dans l'effectif des visiteurs. Selon Goal.com, l'attaquant vedette et capitaine Kylian Mbappé a quitté le groupe en raison d'une blessure, et Ousmane Dembélé prendra sa place. Cette absence représente un défi de taille pour l'équipe dirigée par l'entraîneur Zinedine Zidane. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que Kylian Mbappé s'est blessé au ligament du genou gauche lors de son but victorieux contre la Turquie. La Fédération Française de Football a officiellement annoncé que l'attaquant ne fera pas le déplacement en Belgique et est retourné immédiatement à Madrid pour entamer sa rééducation. C'est un coup dur pour le joueur, qui venait d'atteindre le cap des 107 sélections, égalant Patrick Vieira.

Le brassard de capitaine pour Ousmane Dembélé

Selon L'Équipe, après le départ de Kylian Mbappé, le brassard de capitaine sera confié à l'un des membres les plus expérimentés de l'équipe, Ousmane Dembélé. L'attaquant du PSG compte désormais 68 sélections avec l'équipe de France, ce qui le place en tête de la hiérarchie établie par Zinedine Zidane. Le joueur de 29 ans avait déjà brièvement assumé ce rôle lors du match contre la Turquie vendredi dernier.

Dans une interview accordée à TF1, Ousmane Dembélé a souligné que l'équipe s'était parfaitement préparée pour ce match difficile. Selon lui, le staff technique demande aux joueurs de produire un beau jeu, de mieux communiquer sur le terrain et de respecter scrupuleusement le schéma tactique en 4-3-3. Le joueur s'est dit satisfait de la victoire contre la Turquie, tout en ajoutant qu'ils auraient pu marquer un ou deux buts de plus en saisissant mieux leurs occasions.

Un choc crucial contre la Belgique

Le match, qui se déroulera au stade Roi Baudouin de Bruxelles, sera un test sérieux pour les hommes de Zinedine Zidane. Actuellement, la Belgique est en tête de la Ligue A1 après sa victoire 2-0 contre l'Italie. La France a impérativement besoin d'un résultat positif pour conserver sa place de leader au classement. Cette rencontre démontrera également si l'équipe est capable de ne pas dépendre d'un seul joueur et sa flexibilité tactique.