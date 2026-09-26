Pourquoi les hommes en Chine remontent-ils leur t-shirt jusqu'au ventre pendant les fortes chaleurs ?

Avec l'intensification des chaleurs estivales dans certaines villes chinoises, on peut observer une scène inhabituelle dans les rues. Les hommes remontent leurs t-shirts jusqu'à la poitrine, laissant leur ventre à l'air. Parmi les étrangers, ce phénomène est surnommé le « bikini de Pékin ».

Cette habitude est principalement pratiquée pour rafraîchir un peu le corps par temps chaud. On peut croiser cette apparence dans les rues, les parcs et autour des restaurants, surtout lors des journées estivales torrides.

Le nom « bikini de Pékin » est apparu parce que la partie du ventre exposée ressemble à la partie supérieure d'un bikini.

Bien que certains considèrent cela comme une méthode simple et pratique contre la chaleur, cette apparence dans les lieux publics suscite des réactions mitigées. Certaines villes chinoises ont des règles locales concernant la tenue vestimentaire et le comportement dans les espaces publics. Par conséquent, remonter son t-shirt jusqu'au ventre peut, dans certains cas, être considéré comme une atteinte à l'ordre public et entraîner une amende.

Ainsi, le « bikini de Pékin », perçu d'un côté comme une méthode informelle contre la chaleur, suscite de l'autre des débats sur les normes de comportement dans les lieux publics.