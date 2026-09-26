Avertissement sérieux de Bill Gates : l'IA pourrait menacer des milliards de personnes

·5·Technologie
Avertissement sérieux de Bill Gates : l'IA pourrait menacer des milliards de personnes

L'un des fondateurs de Microsoft, Bill Gates, a exprimé ses inquiétudes concernant les risques liés au développement rapide de l'IA. Il a souligné que les gouvernements ne sont pas suffisamment préparés aux changements apportés par cette technologie.

Selon Gates, l'expansion des capacités de l'IA pourrait engendrer de graves dangers si elle est utilisée à mauvais escient par des personnes malveillantes. Parallèlement, il a souligné le potentiel de l'IA à apporter des avantages considérables dans les domaines de la médecine, de l'éducation et de l'agriculture.

Gates a déclaré que les gouvernements ne sont pas assez préparés pour gérer les risques associés à l'IA.

Gates a préconisé la nécessité de coordonner le développement de l'IA à l'échelle internationale et de renforcer la coopération entre les États. Il a particulièrement noté l'importance du contrôle gouvernemental dans des domaines tels que la cybersécurité et l'impact sur la société. À l'heure actuelle, il n'existe aucune conclusion scientifique affirmant que des milliards de personnes mourront inévitablement à cause de l'IA. De tels scénarios font partie des débats sur les risques à long terme de l'IA ; les experts n'ont pas de consensus sur leur probabilité ou leur calendrier.

Bill GatesMicrosoftIntelligence ArtificielleCybersécuritéTechnologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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