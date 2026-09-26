Le Real Madrid inquiet suite à la blessure de Kylian Mbappé

Le Real Madrid est vivement préoccupé par la blessure au genou de son attaquant vedette, Kylian Mbappé. Bien qu'il ait inscrit le but décisif lors du match de l'équipe de France, le capitaine a dû quitter le terrain prématurément, créant une situation complexe pour le club madrilène avant ses prochaines échéances cruciales. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Zinedine Zidane a remporté son premier match en tant que sélectionneur de l'équipe de France en Turquie sur le score de 1-0. L'unique buteur de la rencontre a été Kylian Mbappé. Cependant, un incident survenu dans les dernières minutes est venu assombrir la joie de l'équipe.

Détails de la blessure et examen médical

Selon un communiqué de la Fédération Française de Football (FFF), l'attaquant souffre d'une lésion ligamentaire au genou gauche avec une hyperextension de l'articulation. Par conséquent, le joueur a été libéré du rassemblement et est rentré immédiatement en Espagne pour être pris en charge par les médecins du Real Madrid.

Le staff médical du club a entamé des examens approfondis pour évaluer l'état exact du joueur. Selon les premières estimations des spécialistes, la durée de récupération pourrait varier selon la gravité de la blessure :

Entorse légère : 2 à 3 semaines d'absence

Blessure modérée : 4 à 6 semaines d'absence

Complications : 8 à 12 semaines de convalescence

Le seul point positif après le match en Turquie est que Mbappé a quitté le vestiaire sans béquilles ni aide, bien qu'il boitait légèrement.

Un test difficile pour le Real Madrid

Cette blessure survient au pire moment pour les Los Blancos. Le géant espagnol, en pleine phase décisive de la saison, faisait déjà face à plusieurs problèmes. Notamment, le manque de régularité de Vinicius Junior lors des dernières semaines affecte la ligne d'attaque.

De plus, l'infirmerie du club compte déjà des joueurs comme Federico Valverde, Rodrygo et Brahim Diaz. L'absence de Kylian Mbappé limite encore davantage les options du staff technique et complique sérieusement la préparation de l'équipe pour le calendrier chargé à venir.