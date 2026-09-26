Le transfert d'Abdukodir Khusanov à Manchester City a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire du football ouzbek. Cependant, il s'avère que les Mancuniens ne considéraient pas le défenseur ouzbek comme une cible prioritaire dès le départ. Un processus d'analyse approfondi a révélé d'autres facettes du joueur — en particulier sa vitesse et sa capacité à couvrir l'espace derrière la ligne défensive ont attiré l'attention des recruteurs.

Selon l'analyse de BBC Sport, les capacités physiques de Khusanov ont vivement intéressé les spécialistes de Manchester City. Ses performances en matière de vitesse et d'agilité ont été particulièrement saluées.

Cette information révèle l'un des détails cruciaux du parcours du footballeur ouzbek dans le football européen.

Khusanov ne figurait même pas parmi les 50 premiers candidats

Lorsque Khusanov jouait à Lens, les recruteurs de Manchester City ont observé un certain nombre de joueurs.

Cependant, selon les informations de la BBC, le défenseur ouzbek n'avait initialement pas été pris en compte par le club et ne figurait même pas sur la liste élargie de 50 joueurs.

La situation a changé après des analyses complémentaires.

Les analystes de Manchester City ont étudié les données sur Khusanov plus en profondeur et ont commencé à se concentrer sur ses capacités physiques sur le terrain. Sa capacité à combler rapidement les espaces derrière la ligne défensive s'est particulièrement distinguée.

- Les indicateurs physiques d'Abdukodir, notamment sa vitesse et son agilité pour couvrir la zone derrière la ligne défensive, étaient vraiment à un niveau très élevé. La vitesse et l'agilité de Khusanov ont été l'un des principaux aspects qui ont attiré l'attention des recruteurs de Manchester City.

Ces indicateurs sont d'une grande importance dans le football de haut niveau, surtout pour les équipes qui jouent avec une ligne défensive haute.

Des indicateurs physiques qui ont impressionné les recruteurs

La vitesse occupe une place particulière dans le style de jeu de Khusanov.

En plus de gérer les duels en un contre un face aux attaquants adverses, le défenseur peut rapidement couvrir les espaces vides dans le dos de la défense. Dans une équipe comme Manchester City, qui utilise une ligne défensive haute, cette qualité est considérée comme un facteur clé.

L'analyse de la BBC souligne également sa vitesse et son agilité pour couvrir la zone derrière la défense comme des points forts.

Ainsi, les statistiques enregistrées à Lens ont servi à changer le statut du footballeur ouzbek aux yeux des recruteurs.

Cependant, City visait à développer un autre aspect de son jeu

Bien que les capacités physiques de Khusanov aient été hautement évaluées, les recruteurs ont également noté des aspects de son jeu qui pouvaient être davantage développés.

Il s'agit avant tout de la maîtrise du ballon, de la technique et du jeu positionnel .

Ce point est particulièrement important pour un défenseur. En effet, à Manchester City, les défenseurs centraux doivent non seulement arrêter les attaques adverses, mais aussi initier le jeu avec la première passe, contrôler le ballon sous pression et participer activement à la construction positionnelle.

L'analyse de la BBC indique également que des progrès ont été observés dans ces domaines après le transfert du joueur en Angleterre.

La période à Manchester City transforme Khusanov

Abdukodir Khusanov a entamé une nouvelle étape dans le football anglais après son transfert de Lens à Manchester City en janvier 2025.

Selon les avis des représentants du club cités par les experts de la BBC, les indicateurs du joueur concernant le travail avec le ballon se sont considérablement améliorés après le transfert.

Par conséquent, pour City, le transfert de Khusanov n'a pas été seulement l'acquisition d'un joueur prêt à l'emploi, mais aussi un projet visant à accroître son potentiel technique et tactique tout en préservant ses points forts existants.

Un résultat important pour le football ouzbek

Le parcours d'Abdukodir Khusanov revêt une importance particulière. Après son passage dans le championnat biélorusse, il a rejoint le club français de Lens, où il a acquis de l'expérience en Ligue 1. Ensuite, il a rejoint l'un des clubs les plus prestigieux de la Premier League anglaise : Manchester City.

Ainsi, Khusanov est entré dans l'histoire en tant que premier footballeur ouzbek à jouer dans les premières divisions des championnats français et anglais .

Le plus intéressant réside dans son parcours avant d'arriver à City. Le joueur, qui ne figurait pas parmi les 50 premiers candidats, a attiré l'attention des recruteurs après des analyses analytiques approfondies.

Sa vitesse, son agilité et sa capacité à couvrir les espaces derrière la défense ont été l'un des principaux facteurs qui ont vivement intéressé Manchester City.

La carrière actuelle de Khusanov montre une autre partie importante du processus après ce transfert : Le défenseur ouzbek, qui s'est révélé en Europe, traverse désormais une phase de progression non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan tactique et dans le jeu avec le ballon.