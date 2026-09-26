La mission de sauvetage du télescope Swift de la NASA a échoué

Une tentative unique visant à prolonger la durée de vie du célèbre observatoire spatial Swift de la NASA a échoué en raison de problèmes techniques imprévus. L'appareil robotisé spécial, baptisé LINK et d'une valeur de 30 millions de dollars, a quitté son orbite le 25 septembre et s'est désintégré dans l'atmosphère terrestre. Ce projet devait marquer une étape importante dans la réduction des débris spatiaux et le sauvetage d'équipements orbitaux légendaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte ceci.

Selon les informations d'ixbt.com, l'appareil LINK, développé par la société Katalyst Space, avait été lancé avec succès le 3 juillet dernier depuis les îles Marshall. Le plan principal de la mission consistait à capturer le télescope Swift, dépourvu de système de propulsion propre, à l'aide de bras mécaniques spéciaux dans l'espace et à le placer sur une orbite plus élevée. Cela aurait permis de prolonger considérablement la durée de vie de cet observatoire scientifique opérationnel depuis 2004.

Tests orbitaux et défaillances inattendues

Au stade initial, le vol s'est déroulé normalement et LINK a réussi ses premières manœuvres orbitales. Cependant, lors du processus de mise en service complète des systèmes, de graves problèmes de contrôle de l'engin spatial sont apparus. À la suite d'une défaillance électronique survenue peu après la mise en orbite, deux des trois roues de réaction ont cessé de fonctionner. Par la suite, une défaillance a également été détectée dans la vanne du système de contrôle à réaction.

En raison de problèmes de batterie et de contrôle, LINK s'est mis à tournoyer de manière incontrôlée, atteignant une vitesse angulaire de 9 degrés par seconde. Par conséquent, la communication avec l'appareil a été perdue. Les ingénieurs ont réussi à rétablir un contrôle partiel à l'aide de la roue de réaction restante et des propulseurs d'orientation, mais ce processus a entraîné une consommation excessive de carburant.

Changement du plan initial et expériences supplémentaires

Après une analyse approfondie de la situation, les experts de la NASA et de Katalyst Space ont conclu que les réserves de carburant restantes n'étaient pas suffisantes pour capturer le télescope Swift en toute sécurité et rehausser son orbite. Pour cette raison, les parties ont officiellement abandonné l'opération de sauvetage initiale le 19 août. Compte tenu des circonstances, il a été décidé d'utiliser la durée de vie orbitale restante de l'appareil pour mener des expériences scientifiques supplémentaires.

Les experts ont testé le fonctionnement des trois manipulateurs robotisés à bord de LINK dans l'espace. Ils ont également réussi à rapprocher l'appareil du télescope Swift à une distance de 12 à 15 kilomètres, permettant de prendre des images uniques de l'observatoire depuis cette distance. Au total, LINK a été opérationnel en orbite pendant 85 jours.

L'importance de l'observatoire Swift

Opérationnel depuis 2004, le télescope Swift a été spécialement conçu pour enregistrer et étudier les phénomènes énergétiques les plus puissants de l'univers : les sursauts gamma. L'avantage principal de cet objet réside dans sa grande vitesse de réaction ; une fois qu'il détecte un sursaut, il peut immédiatement pivoter vers la source et aider d'autres télescopes à commencer leurs observations.

Bien que cet observatoire ait été initialement prévu pour une durée de deux ans, il fonctionne avec succès depuis plus de deux décennies. Cependant, à l'heure actuelle, en raison de la forte activité solaire, l'expansion de la haute atmosphère et l'augmentation de la traînée pour les appareils en orbite basse restent la cause principale de la baisse de l'orbite de Swift.