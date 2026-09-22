Messi porte le maillot de l'Argentine pour la dernière fois : il choisit une tunique spéciale pour son match d'adieu

Photo : Lionel Messi (Instagram)

Lionel Messi a dévoilé son maillot spécial avant son ultime rencontre avec l'équipe nationale d'Argentine. La star de 39 ans, qui foulera la pelouse de Buenos Aires le 6 octobre contre le Bénin, a légendé sa publication sur les réseaux sociaux : « Dernier match... Le maillot d'une vie ».

La grande ère de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine touche à sa fin.

L'un des joueurs les plus célèbres de l'histoire du football mondial a montré le maillot qu'il portera pour son dernier match international. Il a présenté cette tunique spéciale sur les réseaux sociaux avec un commentaire court mais significatif.

« Dernier match... Le maillot d'une vie », a écrit Messi.

Ce maillot marquera l'une des dernières pages du parcours de plus de 20 ans de la star argentine avec la sélection.

Quand et contre qui aura lieu le dernier match de Messi ?

L'équipe nationale d'Argentine disputera un match amical contre le Bénin le 6 octobre au stade « Monumental » de Buenos Aires.

L'Association du football argentin a confirmé que Messi, Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso ont été convoqués spécifiquement pour participer à ce dernier match amical du 6 octobre.

La FIFA a également enregistré ce match comme étant la dernière rencontre de Messi avec l'équipe nationale d'Argentine.

Ainsi, les fans de football seront témoins de la conclusion symbolique de l'une des plus grandes époques de l'histoire de l'« Albiceleste ».

Pourquoi Messi a-t-il choisi un maillot spécial ?

La tenue choisie par Messi pour son dernier match diffère du maillot habituel de l'Argentine.

Il présente un fond bleu ciel avec une bande verticale blanche au centre. Le nom du joueur ainsi que son célèbre numéro 10 sont inscrits en doré . Au dos, un motif spécial fait référence au Soleil de Mai, symbole national argentin.

Dans la vidéo, Messi retire le maillot de l'Argentine qu'il portait lors de la Coupe du Monde 2026 pour le remplacer par cette tunique spéciale dédiée aux adieux.

C'est pourquoi ce maillot apparaît davantage comme un symbole de la fin de sa carrière internationale que comme un simple équipement sportif.

Ce sera le 208e match de Messi avec l'Argentine

Messi détient le record du nombre de sélections avec l'équipe nationale d'Argentine.

Le match contre le Bénin du 6 octobre devrait être sa 208e sélection avec l'équipe nationale. Il reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine avec 125 buts, un record national.

Ces chiffres soulignent une fois de plus la place de Messi au sein de l'équipe nationale.

Il a été la star principale et le capitaine de l'équipe pendant une période couvrant plusieurs générations du football argentin.

Quels titres Messi a-t-il remportés avec l'Argentine ?

La carrière internationale de Messi ne se mesure pas seulement aux statistiques.

Il a remporté la Copa Américaà deux reprises avec l'Argentine. Il a également décroché le titre suprême lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Parmi les titres les plus importants de Messi en sélection figurent la Copa América 2021, la Finalissima 2022 et la Coupe du Monde.

Dans cette perspective, le match du 6 octobre n'est pas considéré comme une simple rencontre, mais comme une soirée d'adieu officielle pour une longue ère liée à l'équipe nationale.

Deux autres matchs avant les adieux

L'Argentine disputera deux autres matchs amicaux avant le 6 octobre.

L'équipe affrontera la Bolivie le 30 septembre à Córdoba. Le 3 octobre, elle jouera contre le Burkina Faso au stade « Monumental » de Buenos Aires.

Le 6 octobre, le match contre le Bénin aura lieu dans ce même stade.

Selon l'Association du football argentin, Messi participera précisément à ce troisième match contre le Bénin.

Un maillot, le souvenir de toute une époque

Les mots de Messi, « Dernier match... Le maillot d'une vie », ont confirmé une fois de plus que sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine touche à sa fin.

Le 6 octobre, au stade « Monumental », Messi devrait porter le maillot de l'Argentine pour la dernière fois.

Après cette rencontre, Messi poursuivra sa carrière en club. Mais une page importante de l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine sera tournée.

Plus important encore, pour son dernier match, Messi n'a pas choisi un maillot ordinaire, mais une tunique spéciale symbolisant toute sa carrière. Le 6 octobre, la légende entrera sur le terrain avec son numéro 10 pour écrire la prochaine, et probablement ultime, page de l'histoire de la sélection.