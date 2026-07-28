Défaite amère au Mondial 2026 : Scaloni adresse un message émouvant aux supporters

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Défaite amère au Mondial 2026 : Scaloni adresse un message émouvant aux supporters

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'argentine, qui s'est incliné de manière amère face à l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, Lionel Scaloni a adressé un message poignant et sincère aux supporters argentins et du monde entier.

Zamin.uz présente la déclaration significative du technicien expérimenté publiée sur ses réseaux sociaux officiels ainsi que les derniers détails autour de la finale du Mondial 2026.

1. « Le travail de ces guerriers est le véritable trophée » : Les excuses de l'entraîneur

Lionel Scaloni a exprimé sa profonde déception de n'avoir pas pu remporter un deuxième titre mondial consécutif avec son équipe. Néanmoins, il a souligné qu'il était fier du dévouement, du courage et de la combativité « de guerriers » montrés par ses joueurs sur le terrain.

Extrait du message de Lionel Scaloni aux supporters :

« Je m'excuse de ne pas avoir pu vous ramener un autre trophée et de ne pas vous avoir offert de nouvelle joie. Mais je veux que vous vous souveniez du travail, de la foi et du combat acharné de ce groupe de joueurs — mes guerriers — jusqu'à la dernière minute. C'est cela le véritable trophée ! »

Faits clés sur la finale de la Coupe du Monde 2026 et le message de Lionel Scaloni

Aspect / Indicateur

Détails

Compétition

Coupe du Monde 2026 (Finale)

Score du match

Espagne 1:0 Argentine (après prolongation)

Sélectionneur

Lionel Scaloni

Objet du message

Présenter des excuses aux supporters et saluer le travail des joueurs

Remerciements adressés

Aux joueurs, au staff technique, au personnel de l'AFA et aux supporters

2. Remerciements généraux et fin amère de la finale du Mondial 2026

Le technicien argentin a exprimé dans son message sa sincère gratitude non seulement envers les joueurs, mais aussi envers tous ceux qui ont soutenu l'équipe sur ce chemin difficile, notamment le staff technique, les employés de la Fédération Argentine de Football (AFA) et, surtout, les millions de supporters qui ont soutenu sans relâche l'équipe nationale.

Pour rappel, l'Argentine et l'Espagne se sont affrontées lors de la finale décisive de la Coupe du Monde 2026. Aucun but n'a été marqué durant le temps réglementaire de ce match très disputé, mais en prolongation, l'Espagne a inscrit l'unique et décisif but, s'imposant sur le score de 1:0 pour devenir championne du monde.

Le parcours de l'équipe nationale argentine au Mondial 2026 et le message courageux de Lionel Scaloni sont salués avec un grand respect par la communauté footballistique.

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Selon vous, l'équipe d'Argentine a-t-elle montré un jeu digne du titre en finale et Scaloni doit-il rester à son poste ? Laissez votre avis en commentaire !

Lionel ScaloniArgentineEspagneAssociation du football argentin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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