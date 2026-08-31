La fin d'une ère : Messi annonce sa retraite internationale avec l'Argentine

L'une des plus grandes pages de l'histoire du football mondial est officiellement tournée. Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, l'attaquant légendaire de 39 ans Lionel Messi a officiellement annoncé sur son compte Instagram la fin de ses 20 ans de carrière avec l'« Albiceleste ».

Dans son message, Messi a confié que cette décision lui brisait le cœur, mais qu'il était convaincu que le moment était venu.

« Je suis épuisé » : les mots poignants de Messi

Dans son post d'adieu, le joueur légendaire a souligné qu'il s'était entièrement dévoué à l'équipe nationale :

La voie pour la jeunesse : « Je suis épuisé et je ne peux plus rien apporter à l'équipe nationale. Une génération jeune et talentueuse, qui mérite sa place dans l'effectif, arrive » ;

20 ans de gratitude : « Merci aux fans qui m'ont soutenu pendant 20 ans, à ma famille, au staff technique et à mes coéquipiers. Cette atmosphère va beaucoup me manquer. Désormais, je soutiendrai l'équipe en tant que simple supporter ».

Coupe du Monde 2026 : Des adieux marqués par des records

La décision de Messi fait suite à la finale de la Coupe du Monde 2026. Lors du match décisif à New York, l'Argentine s'est inclinée 0-1 face à l'Espagne après prolongations (le but a été marqué à la 106e minute par Ferran Torres ).

Malgré cela, Leo a gravé son nom dans l'histoire lors de ce Mondial :

Statistiques incroyables : Il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives lors du Mondial 2026 ;

Jalon historique : Il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer un total de 20 buts en Coupe du Monde ;

Record de matchs et de passes décisives : Il a établi de nouveaux records pour le plus grand nombre de matchs joués et de passes décisives en phase finale de Coupe du Monde ;

Le joueur le plus âgé en finale : À 39 ans, il a battu le record de Gunnar Gren pour devenir le joueur de champ le plus âgé de l'histoire d'une finale de Coupe du Monde.

Le palmarès glorieux de Messi avec l'Argentine

Débutant lors du Mondial 2006 en Allemagne, la star a disputé 207 matchs, inscrit 125 buts et délivré 68 passes décisives sous le maillot national. Ses titres remportés :

Champion du Monde : 2022 (Qatar) ;

Médaille d'argent en Coupe du Monde : 2014 et 2026 ;

Vainqueur de la Copa América : 2021 et 2024 ;

Vainqueur de la Finalissima : 2022 ;

Champion olympique : 2008 (Pékin).

Cette fois, la décision est ferme : l'histoire de 2016 va-t-elle se répéter ?

Ce n'est pas le premier adieu de Messi à l'équipe nationale. Il y a exactement 10 ans, en 2016, après avoir perdu la finale de la Copa América contre le Chili, il avait annoncé son départ avant de revenir sur la demande des fans pour offrir la période la plus glorieuse (2021-2024).

Cependant, les experts soulignent que cette décision est irrévocable. L'âge du joueur (39 ans) et la perte récente de son père montrent qu'il est déterminé.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le contrat de Messi avec le club américain de l'« Inter Miami» court jusqu'en 2028 , il continuera donc à jouer en club.

Quant à l'équipe nationale d'Argentine, elle entamera la prochaine Finalissima, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2030 et la Copa América 2028 sans son capitaine et leader.