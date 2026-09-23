Emiliano Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel Messi

Le gardien de l'équipe nationale d'Argentine, Emiliano Martínez, a annoncé qu'il préparait activement un match d'adieu inoubliable pour la légende du football national, Lionel Messi, chez lui. Selon le projet, cette rencontre prévue en octobre devrait devenir une ultime célébration pour le capitaine de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ESPN Argentina, l'effectif de 37 joueurs de l'équipe nationale a entamé un stage dans le cadre de la fenêtre FIFA. Le match contre l'équipe nationale du Bénin au stade « Estadio Monumental » de Buenos Aires devrait être la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot national devant ses compatriotes. Les billets, entièrement vendus, garantissent une atmosphère exceptionnelle dans le stade.

Le gardien, surnommé « Dibu », n'a pas caché dans son interview que la décision de Messi de mettre fin à sa carrière internationale était quelque peu inattendue pour lui : « Pour être honnête, je pensais qu'il avait déjà arrêté avec l'équipe nationale. Avoir l'opportunité de lui dire au revoir dignement sur le sol argentin est un grand rêve pour lui, et nous ferons en sorte que ce jour soit inoubliable », a déclaré Martínez.

La douloureuse défaite en finale de la Coupe du Monde

Malgré l'ambiance festive et l'excitation, l'équipe n'a pas encore oublié la lourde défaite lors de la finale du dernier tournoi majeur. La défaite 0-1 lors du match décisif contre l'Espagne il y a deux mois laisse encore une cicatrice dans le cœur des joueurs.

Le gardien a insisté sur ce point : « C'est bien d'avoir atteint une nouvelle finale, mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner. Cette épine restera dans mon cœur très longtemps ». Néanmoins, les joueurs de l'équipe nationale ont l'intention de mettre de côté toute tristesse pour rendre un hommage digne à leur capitaine.

Événement historique et défis futurs

Afin de rendre cette soirée historique encore plus significative, la fédération nationale de football a invité l'ensemble de l'effectif vainqueur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ainsi que leurs familles, en tant qu'invités d'honneur en tribune. Cela rendra sans aucun doute l'atmosphère du stade encore plus riche en émotions.

Le staff technique dirigé par Lionel Scaloni fait face à un défi psychologique difficile. L'équipe doit en effet maintenir sa compétitivité sans se laisser submerger par l'esprit de fête. Une fois la cérémonie d'adieu terminée, la direction devra réfléchir à la stabilisation de l'avenir de l'équipe nationale, qui se retrouvera privée de son meneur de jeu principal.