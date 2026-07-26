Soirée UFC historique à Abou Dhabi : l'un a explosé, l'autre a résisté

L'Etihad Arena d'Abou Dhabi a été le témoin d'une soirée inoubliable pour le MMA ouzbek. Lors des deux combats principaux d'un même tournoi, Ramazon Temirov et Bogdan Guskov sont montés dans l'octogone : l'un a détruit son rival réputé dès le premier round, tandis que l'autre a lutté jusqu'au round décisif face à un ancien champion.

Temirov a mis KO technique Steve Erceg à 4:21 du premier round. En combat principal, Magomed Ankalaev a arrêté Guskovsur des frappes à 2:41 du cinquième round.

Deux combattants ouzbeks en combats stellaires lors du même tournoi

Le combat principal de l'UFC Fight Night 282 a opposé Magomed Ankalaev à Bogdan Guskov. Dans le deuxième combat le plus important de la soirée, Ramazon Temirov a affronter l'ancien aspirant au titre Steve Erceg. Le tournoi a eu lieu le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abou Dhabi.

Guskov avait accepté cette opportunité avec moins de deux semaines de préavis. Remplaçant Khalil Rountree, forfait sur blessure, il s'est préparé pour ce combat principal en cinq rounds dans un délai très court.

Cette nuit a eu une portée bien plus grande qu'une simple victoire et une défaite : deux représentants de l'Ouzbékistan ont combattu consécutivement sur la plus grand scène de l'UFC.

Temirov n'a pas laissé respirer Erceg

Pour Ramazon Temirov, le combat contre Steve Erceg représentait le plus grand défi de sa carrière. L'athlète australien avait déjà combattu pour la ceinture de champion de l'UFC et figurait dans le top 10 du classement de la division avant l'événement.

Cependant, Temirov n'a pas tenu compte de l'expérience et du statut de son adversaire. Dès le premier round, il a imposé une forte pression, ébranlant Erceg à plusieurs reprises avec de lourdes frappes. Après une nouvelle attaque puissante à 4:21, l'arbitre a arrêté le combat.

Cette victoire marque le troisième succès de Temirov dans l'octogone de l'UFC et son deuxième finish au premier round. Après le combat, il n'a pas caché son intention de briguer la ceinture de champion.

Guskov a tenu jusqu'au dernier round face à l'ancien champion

Bogdan Guskov, quant à lui, faisait face à une tâche beaucoup plus ardue. Il est entré dans l'octogone avec un camp de préparation réduit contre l'ancien champion Magomed Ankalaev.

Guskov a représenté une menace constante avec ses frappes puissantes et a poussé le combat jusqu'au cinquième round. Cependant, lors du dernier round, Ankalaev a intensifié la pression et a assené une série de coups. L'arbitre a arrêté la confrontation à 2:41.

Malgré la défaite, Guskov a :

accepté le combat en short-notice ;

disputé son premier combat de cinq rounds contre un ancien champion ;

lutté jusqu'au round décisif ;

acquis une immense expérience face à l'élite des mi-lourds.

Pour Ankalaev, cette victoire constitue une étape importante sur le chemin du retour vers la course à la ceinture de champion.

Résultats complets de l'UFC Fight Night 282

12 combats ont eu lieu lors de cet événement. Le duel prévu entre Islam Dulatov et Wellington Turman a été annulé quelques heures avant le début de la compétition en raison de la maladie de Dulatov.

Carte principale

Combat Résultat Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Ankalaev, TKO, 5e round — 2:41 Steve Erceg — Ramazon Temirov Temirov, TKO, 1er round — 4:21 Magomed Zainukov — Damian Rzepetski Zainukov, décision unanime — 30:27 Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Kuniev, TKO, 3e round — 1:12 Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev Vagaev, décision unanime — 29:28

Carte préliminaire

Combat Résultat Walter Walker — Thomas Petersen Walker, soumission, 1er round — 1:32 Dustin Jacoby — Muhammad Saidov Saidov, TKO, 2e round — 4:49 Santiago Ponzinibbio — Sem Patterson Patterson, TKO, 2e round — 3:06 Ismael Bonfim — Axel Sola Sola, soumission, 1er round — 4:44 Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov Tuchalov, décision unanime — 29:28 Nurullo Aliev — Mike Davis Aliev, décision unanime — 30:27 Abdul Hussein — Cody Gibson Hussein, soumission, 3e round — 3:07

Tous les résultats sont répertoriés sur la page récapitulative MMA Fighting.

La conclusion principale de la soirée pour le MMA ouzbek

Les résultats ont été contrastés, mais les deux combattants ont envoyé un signal fort à leur niveau.

Temirov a arrêté un ancien aspirant du top 10 dès le premier round, affichant de sérieuses ambitions pour grimper au classement. De son côté, malgré une courte préparation, Guskov a lutté jusqu'au cinquième round face à un ancien champion, prouvant qu'il est prêt pour les sommets.

Désormais, un autre combat de premier plan attend Temirov, tandis que Guskov s'apprête à retrouver l'octogone avec un camp d'entraînement complet. La soirée d'Abou Dhabi s'achève, mais un nouveau chapitre commence pour ces deux Ouzbeks.

Selon vous, quel a été le moment le plus marquant : le KO de Temirov ou le courage de Guskov face à l'ancien champion ? Partagez votre avis dans les commentaires.