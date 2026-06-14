Muhiddin Mamajonov perd sa ceinture de champion à cause d'une blessure (vidéo)

Le tournoi d'arts martiaux mixtes « Octagon 87 », attendu depuis longtemps, intense et riche en drames, s'est achevé dans l'un des magnifiques complexes sportifs de notre capitale. Le combat principal (main event) de cette soirée, qui a vu s'affronter les meilleurs combattants, a tenu en haleine des milliers de fans locaux et étrangers présents dans le stade. Dans ce combat phare, où le suspense a duré jusqu'aux dernières secondes, le célèbre et talentueux combattant ouzbek Muhiddin Mamajonov est entré dans l'octogone.

Notre représentant a été défié dans ce combat crucial par le combattant sérieux et dangereux originaire du Tadjikistan, Fazliddin Madrahimov.

Cinq rounds de combat intense et un tournant inattendu au quatrième round

Ce combat principal, prévu pour la ceinture de champion intérimaire des poids légers, a débuté dès les premières secondes par des échanges tactiques féroces entre les représentants des deux pays voisins. Au cours des trois premiers rounds de ce combat revanche prévu en cinq reprises, les athlètes ont fait preuve d'un courage réel et d'une technique de haut niveau. Les deux combattants ont tout donné pour remporter la ceinture.

Cependant, un incident inattendu et malheureux s'est produit dans l'octogone au cours du quatrième round. Notre compatriote Muhiddin Mamajonov a subi une blessure grave lors d'un des échanges. Après avoir examiné la situation, les médecins et le coin du combattant ont déterminé que poursuivre le combat serait extrêmement dangereux pour sa santé. En conséquence, notre représentant a été contraint d'arrêter le combat prématurément.

Vous pouvez consulter les détails et les résultats finaux du combat principal de « Octagon 87 » via le tableau analytique spécial ci-dessous :

Ville hôte Nom officiel du tournoi Statut du combat (Main Event) Notre représentant et catégorie de poids Adversaire (Pays) Round et raison de l'arrêt Décision officielle finale Tachkent Octagon 87 Main Event

(Combat principal) Muhiddin Mamajonov

(Poids légers) Fazliddin Madrahimov

(Tadjikistan) Au 4ème round:

En raison d'une blessure inattendue F. Madrahimov

déclaré vainqueur

La ceinture part au Tadjikistan : une revanche attendue

En raison de cette situation technique et médicale, les juges ont officiellement déclaré le Tadjik Fazliddin Madrahimov vainqueur du combat et nouveau champion intérimaire des poids légers. Bien que cette défaite inattendue ait attristé les fans ouzbeks, le courage et la détermination de notre athlète dans l'octogone ont été salués par des applaudissements. Selon les experts, la probabilité d'un combat revanche entre ces deux combattants puissants est très élevée une fois que Mamajonov sera totalement rétabli de sa blessure.

Nous souhaitons à Muhiddin Mamajonov un prompt rétablissement et un retour encore plus fort dans l'octogone !

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