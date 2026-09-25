La délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la délégation ouzbèke a porté son total de médailles à 29. Le 25 septembre, nos athlètes ont décroché une nouvelle médaille d'argent.

Dans l'épreuve de canoë biplace sur 500 mètres, le duo composé de Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.

Ainsi, le palmarès global de la délégation ouzbèke s'élève désormais à 6 médailles d'or, 15 d'argent et 8 de bronze.

L'Ouzbékistan occupe la 5e place au classement général

Il s'agit de la troisième médaille d'argent pour l'Ouzbékistan lors des compétitions du 25 septembre. Auparavant, le quatuor féminin en kayak et Vladlen Denisov en canoë avaient également figuré parmi les médaillés.

Avec 29 médailles, l'Ouzbékistan occupe actuellement la 5e place au classement général. Alors que les épreuves à Aichi-Nagoya se poursuivent, le nombre de médailles de notre délégation devrait encore augmenter.