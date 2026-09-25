La délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya

·1·Sport
La délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la délégation ouzbèke a porté son total de médailles à 29. Le 25 septembre, nos athlètes ont décroché une nouvelle médaille d'argent.

Dans l'épreuve de canoë biplace sur 500 mètres, le duo composé de Shohsanam Sherzodova et Nilufar Zokirova a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.

Ainsi, le palmarès global de la délégation ouzbèke s'élève désormais à 6 médailles d'or, 15 d'argent et 8 de bronze.

L'Ouzbékistan occupe la 5e place au classement général

Il s'agit de la troisième médaille d'argent pour l'Ouzbékistan lors des compétitions du 25 septembre. Auparavant, le quatuor féminin en kayak et Vladlen Denisov en canoë avaient également figuré parmi les médaillés.

Avec 29 médailles, l'Ouzbékistan occupe actuellement la 5e place au classement général. Alors que les épreuves à Aichi-Nagoya se poursuivent, le nombre de médailles de notre délégation devrait encore augmenter.

Aichi-NagoyaJeux asiatiquesDélégation ouzbèkeShohsanam SherzodovaNilufar Zokirova
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

XXe Jeux asiatiques d'été : Firdavs Atamuradov remporte l'argent à Aichi-NagoyaXXe Jeux asiatiques d'été : Firdavs Atamuradov remporte l'argent à Aichi-Nagoya22 septembre 14:10Hilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiquesHilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiques22 septembre 15:23Nos rameurs sur le podium aux Jeux asiatiquesNos rameurs sur le podium aux Jeux asiatiquesHier 10:57Vice-championne des Jeux asiatiques : Anna Prakaten remporte la médaille d'argentVice-championne des Jeux asiatiques : Anna Prakaten remporte la médaille d'argentHier 17:31Nos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podiumNos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podiumHier 17:24Zaynab Dayibekova remporte l'argent aux Jeux asiatiques : un drame en escrimeZaynab Dayibekova remporte l'argent aux Jeux asiatiques : un drame en escrimeHier 17:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?