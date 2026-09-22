XXe Jeux asiatiques d'été : Firdavs Atamuradov remporte l'argent à Aichi-Nagoya

L'Ouzbek Firdavs Atamuradov a atteint la finale des XXe Jeux asiatiques d'été, remportant la médaille d'argent dans la catégorie des -60 kg en arts martiaux mixtes (MMA) moderne. Il a affronté le représentant tadjik Mirzobek Umarov en finale.

Lors des jeux qui se déroulent dans les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, XXe Jeux asiatiques d'été, la délégation ouzbèke a décroché une nouvelle médaille.

Cette fois, la récompense a été obtenue par Firdavs Atamuradov, participant dans la catégorie des -60 kg en MMA moderne.

Notre athlète a battu plusieurs adversaires sérieux au cours de la compétition pour atteindre l'étape décisive.

Comment Atamuradov a-t-il atteint la finale ?

La participation de Firdavs Atamuradov aux Jeux asiatiques a débuté dans la catégorie des -60 kg.

Dès les premiers tours, l'athlète ouzbek a enregistré des résultats probants. Il a d'abord battu le Thaïlandais Nattavut Kayevxanchum par soumission. Au tour suivant, il a vaincu Chan Li, représentant du Taipei chinois, sur décision des juges.

En quart de finale, la supériorité d'Atamuradov a été confirmée. Il a de nouveau affronté Chan Li, s'imposant sur le score de 3:0.

En demi-finale, l'athlète ouzbek a affronté le Kirghize Dastan Kanibek Ulu. Atamuradov a remporté ce combat 2:0, se qualifiant ainsi pour la finale.

Ainsi, Firdavs Atamuradov a eu l'opportunité de se battre pour la médaille d'or des Jeux asiatiques dans la catégorie des -60 kg.

Un adversaire tadjik en finale

Lors du combat décisif pour la médaille d'or, Atamuradov a affronté le représentant du Tadjikistan, Mirzobek Umarov.

À la fin du combat, Umarov s'est imposé et a remporté l'or. Atamuradov a terminé la compétition à la deuxième place.

En conséquence, l'athlète ouzbek est devenu vice-champion des XXe Jeux asiatiques d'été.

C'est la deuxième médaille d'argent pour la délégation ouzbèke

Le résultat de Firdavs Atamuradov représente pour la délégation ouzbèke, lors de ces Jeux asiatiques à Aichi-Nagoya, la deuxième médaille d'argent .

Il convient de noter que les arts martiaux mixtes ont été inclus pour la première fois au programme des XXe Jeux asiatiques. Outre Firdavs Atamuradov, Hilola Sobirova et Nodirbek Shavkatov représentent également l'Ouzbékistan dans cette discipline.

Nodirbek Shavkatov a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -71 kg. Hilola Sobirova s'est qualifiée pour la finale chez les femmes dans la catégorie des -60 kg.

L'argent d'Atamuradov enrichit le palmarès

La récompense de Firdavs Atamuradov a ajouté une médaille supplémentaire au total de la délégation ouzbèke.

Selon les sources ouvertes, avec la médaille d'argent d'Atamuradov, les athlètes ouzbeks ont remporté un total de quatre médaillesà la compétition d'Aichi-Nagoya : une d'or, deux d'argent et une de bronze.

Auparavant, Abdulvahob Rashidov avait remporté l'or en karaté, Humoyunmirzo Halimov l'argent, et Nodirbek Shavkatov le bronze en MMA.

Le résultat de Firdavs Atamuradov signifie que l'Ouzbékistan a enregistré une médaille en finale dès sa première participation en MMA aux Jeux asiatiques.

Ainsi, une nouvelle médaille d'argent s'ajoute au compteur de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya. Firdavs Atamuradov a terminé la compétition en tant que vice-champion des Jeux asiatiques dans la catégorie des -60 kg.