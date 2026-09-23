Kylian Mbappé manque l'entraînement de la France en raison de symptômes grippaux

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, n'a pas pu participer à l'entraînement collectif à Clairefontaine en raison de symptômes grippaux avant les matchs de la Ligue des nations. Selon Goal.com, l'attaquant du Real Madrid a manqué la séance en plein air et a dû s'entraîner en salle, ce qui constitue le premier casse-tête pour le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane. C'est ce que rapporte Goal.com.

Ce petit contretemps survenu au centre d'entraînement en périphérie de Paris a temporairement freiné la préparation du joueur de 27 ans pour mener l'équipe lors des matchs importants. Ce rassemblement est le premier test majeur pour Zinedine Zidane depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection.

Des déplacements complexes à venir

L'équipe de France fait face à un calendrier très chargé et à des déplacements difficiles. L'équipe se rendra en Turquie le vendredi 25 septembre, puis affrontera la Belgique trois jours plus tard. Début octobre, les Français recevront l'Italie et se déplaceront à nouveau en Belgique.

Quatre matchs consécutifs mettront certainement à l'épreuve la profondeur de banc de l'équipe. Dans une telle situation, la présence du leader est cruciale pour le staff technique.

Personnel médical et processus de récupération

Le staff médical de Clairefontaine surveille la santé du joueur et travaille à son retour rapide. La grippe saisonnière étant courante, le centre médical espère que Mbappé rejoindra le groupe dès la disparition des symptômes.

La participation du joueur au match contre la Turquie sera décidée en fonction de son état physique. Zinedine Zidane et son staff devraient prendre une décision finale sur le onze de départ avant la rencontre.