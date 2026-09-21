Kylian Mbappé compare sa rencontre avec Zinédine Zidane à un film

L'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a comparé ses retrouvailles inattendues en sélection avec Zinédine Zidane, qui l'avait invité au centre d'entraînement du Real Madrid lorsqu'il était jeune, à une scène de film. Selon Goal.com, le joueur a évoqué cet événement de manière singulière après le changement d'entraîneur chez les Bleus. Comme le rapporte Goal.com rapporte .

Une rencontre cinématographique et une nouvelle ère

Le départ de Didier Deschamps et la nomination de Zinédine Zidane ont marqué un tournant dans le football français. Deschamps a quitté la sélection après 14 ans de service, suite à l'élimination en demi-finale de la Coupe du Monde en juillet dernier.

Dans une interview accordée au journal AS, Kylian Mbappé a évoqué sa première rencontre avec Zidane il y a 15 ans. Il a été révélé que le célèbre milieu de terrain avait personnellement emmené le jeune joueur au centre d'entraînement du Real Madrid.

"C'est lui qui m'a emmené au Real Madrid, au centre d'entraînement, la toute première fois. J'avais 13 ou 14 ans, donc ça remonte à loin. Maintenant, c'est mon entraîneur en équipe nationale. C'est comme dans un film, mais c'est merveilleux et c'est la réalité", a déclaré Mbappé.

En route pour l'Euro et la Ligue des Nations

L'équipe de France se prépare pour les matchs de Ligue des Nations contre la Turquie sous la direction de son nouveau sélectionneur. L'équipe a des objectifs clairs et les joueurs sont déterminés à réussir sous la houlette du nouveau technicien.

"Nous entamons un nouveau processus avec la France. Nous avons deux ans devant nous pour préparer le Championnat d'Europe et c'est là que se porte notre attention actuelle. C'est une nouvelle ère qui commence avec le nouvel entraîneur", a ajouté l'attaquant.

Situation en club et avis sur l'arbitrage

En dehors de la trêve internationale, Kylian Mbappé a réalisé un début de saison prolifique, inscrivant 8 buts en 8 rencontres. Cependant, son club a été battu 2-1 lors du derby contre l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée.

Après cette défaite, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, avait exprimé son mécontentement concernant les décisions arbitrales. Malgré cela, Mbappé a préféré ne pas s'impliquer dans la polémique sur l'arbitrage et a refusé de commenter.

"J'ai mes propres opinions, mais je les garde pour moi. Je n'ai jamais été ce genre de joueur et je ne le serai jamais. L'arbitre est un être humain et il fait des erreurs, mais je ne veux pas entrer plus en détail sur ce sujet", a déclaré Kylian Mbappé.