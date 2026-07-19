Kylian Mbappé sur le départ de Didier Deschamps : « Nous n'avons pas su offrir une fin digne à notre entraîneur »

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a partagé ses réflexions après l'échec lors de la Coupe du Monde. L'attaquant a admis que l'équipe n'avait pas été à la hauteur de la confiance accordée par le sélectionneur de longue date, Didier Deschamps, avant son départ. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Via ses réseaux sociaux, Mbappé a exprimé sa gratitude envers le technicien qui a dirigé les « Bleus » pendant 14 ans. Il a souligné que les joueurs auraient dû offrir un cadeau digne à Deschamps en remportant son tournoi d'adieu. Cependant, l'élimination a été perçue comme un échec collectif.

La fin d'une ère historique

« Aujourd'hui, c'est votre dernière danse. Nous aurions dû offrir une meilleure fin à celui qui nous a tant donné, mais nous n'avons pas réussi », a écrit l'attaquant de 27 ans. Selon lui, Deschamps a posé les bases de l'une des périodes les plus fructueuses de l'histoire du football français et a joué un rôle clé dans la renaissance de l'équipe.

Didier Deschamps dirigeait l'équipe nationale depuis 2012. Sous sa houlette, la France a remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie et a également gagné la Ligue des Nations. Malgré cela, le style de jeu prudent de l'entraîneur a été fréquemment critiqué par les médias locaux et les supporters.

Dans son message, Mbappé a également évoqué ces critiques. « Les gens n'ont pas toujours su apprécier votre grandeur, mais le temps et l'histoire remettront tout à sa place. Merci de m'avoir donné l'opportunité de défendre l'honneur de mon pays sur les plus grandes scènes », a ajouté le capitaine.

Changements à venir

La collaboration entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps a duré près de dix ans. Le sélectionneur avait appelé le jeune talent pour la première fois en équipe nationale le 25 mars 2017. Depuis, Mbappé est devenu l'une des plus grandes stars du football mondial.

Le prochain match de l'équipe de France contre l'Angleterre devrait être le dernier pour Deschamps. Les rumeurs sur l'arrivée de Zinédine Zidane au poste d'entraîneur se multiplient. Mbappé a souhaité bonne chance à son mentor pour la suite de sa carrière, soulignant que son héritage restera précieux pour l'équipe.