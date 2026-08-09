Ruben Amorim a averti les joueurs de Milan après la défaite contre Chelsea

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Ruben Amorim a averti les joueurs de Milan après la défaite contre Chelsea

L’entraîneur de Milan, Ruben Amorim, a sévèrement averti ses joueurs après la défaite 0-3 contre Chelsea en match amical disputé dans le cadre d’un tournoi estival en Indonésie. Selon Sky Sport Italia, la direction du club prévoit de prendre dès la semaine prochaine des décisions importantes concernant la réduction de l’effectif et les transferts. Cette défaite a mis fin à la série d’invincibilité de Milan durant la préparation estivale. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Lors de la rencontre, João Pedro a inscrit un doublé pour Chelsea, tandis que Moisés Caicedo s’est distingué avec un superbe but marqué de l’extérieur du pied. Le géant italien a ainsi une nouvelle fois exposé ses problèmes défensifs et le nombre excessif de joueurs dans son effectif. À l’approche du début de la saison, le staff doit désormais sélectionner l’équipe première.

Le moment de réduire l’effectif et de prendre des décisions fermes

Lors de l’interview d’après-match, Ruben Amorim a ouvertement évoqué le choix difficile qui attend son équipe. Selon lui, les deux dernières semaines d’entraînement ont été positives, mais l’effectif est trop large. Dès la semaine prochaine, des mesures concrètes seront prises pour se séparer de certains joueurs ou décider de leur avenir.

Malgré cette lourde défaite, Amorim a souligné que cette épreuve représentait une étape importante dans le développement de l’équipe. Le technicien expérimenté a sorti ses joueurs de leur zone de confort et testé un système de pressing haut. Selon lui, même si ce style n’est pas toujours applicable en compétition officielle contre des adversaires aussi puissants, il était nécessaire pour préparer les jeunes au haut niveau et leur donner confiance.

Les changements dans l’effectif et les difficultés du mercato

Le match disputé à Jakarta a également été marqué par plusieurs changements dans l’effectif. De retour après avoir terminé ses vacances post-Coupe du monde, le vétéran Luka Modrić et l’ailier Rafael Leão ont été titularisés pour la première fois cet été. En revanche, des joueurs majeurs comme Youssouf Fofana et Fikayo Tomori, qui étaient attendus comme des éléments clés, ont passé les 90 minutes sur le banc.

Le principal casse-tête de la direction de Milan n’est pas l’inactivité sur le marché des transferts, mais l’impossibilité d’enregistrer de nouvelles recrues sans vendre d’abord certains joueurs actuels. En raison de la masse salariale et des restrictions, la priorité des directeurs techniques est devenue de réduire l’effectif existant.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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