Harry Kane s'exprime sur son avenir en Coupe du Monde et la défaite face à l'Argentine

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, s'est exprimé pour la première fois sur son avenir international après la douloureuse défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine. Sous la direction de Thomas Tuchel, les Anglais, qui menaient au score face aux champions en titre emmenés par Lionel Messi, ont dû s'arrêter aux portes de la finale après un relâchement en fin de match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Apparu en zone mixte au stade d'Atlanta, l'attaquant de 33 ans n'a pas caché sa déception. Interrogé sur la possibilité que ce match soit sa dernière Coupe du Monde, le buteur expérimenté a évité de donner une réponse définitive. Kane a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter la sélection pour le moment, tout en admettant que l'âge finit par jouer un rôle.

"Messi est toujours à un haut niveau"

"Il est trop tôt pour en parler. J'aborde chaque année avec un plan spécifique. Jouer pour l'équipe nationale est ma plus grande fierté. Certes, il reste quatre ans avant le prochain tournoi, c'est long. J'aurai 33 ans cet été, mais regardez l'exemple de Lionel Messi : il continue de jouer au plus haut niveau. Je ne veux pas me fixer de limites", a déclaré Harry Kane dans une interview relayée par Goal.com.

Pendant le match, le but marqué par Anthony Gordon semblait rapprocher l'Angleterre de la finale. Cependant, le repli défensif des Anglais a permis à Enzo Fernández et Lautaro Martínez de renverser la situation. Cette défaite marque le quatrième échec consécutif de l'Angleterre dans un tournoi majeur.

Kane n'a pas caché son mécontentement concernant le style de jeu de son équipe. Selon lui, se concentrer uniquement sur la défense après avoir mené 1-0 est une stratégie risquée face à des adversaires de ce calibre. Le capitaine a souligné que l'équipe s'est battue jusqu'au bout, malgré un résultat négatif.

"Je suis triste pour toute l'équipe, le staff et les supporters. Nous avons bien joué pendant une grande partie du match, mais essayer de conserver le score était une erreur. Les gars ont tout donné sur le terrain, avec sueur et sang. Après tant d'efforts, s'arrêter à une marche de la finale est très dur. Malheureusement, cela ressemble aux scénarios des tournois précédents", a ajouté l'attaquant.

Pour l'instant, Harry Kane reste le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre, mais sa série sans trophée continue de susciter des débats parmi les fans et les experts. Sa participation à la prochaine Coupe du Monde dépendra en grande partie de sa condition physique et des futurs plans de Thomas Tuchel.