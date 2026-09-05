Frank Lampard s'exprime sur la défaite contre Manchester City

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Frank Lampard s'exprime sur la défaite contre Manchester City

L'entraîneur de Coventry City, Frank Lampard, a souligné que son équipe méritait au moins un point malgré la courte défaite contre le champion en titre, Manchester City, à l'Etihad Stadium. Dans une interview accordée à BBC Match of the Day, le technicien a exprimé sa fierté quant à la performance de ses joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que les hôtes aient largement dominé la possession avec 78 %, Coventry City a surpris les fans et les experts par sa discipline défensive. Les interventions assurées de la nouvelle recrue Ethan Pinnock et la rigueur tactique imposée par l'entraîneur ont posé de sérieux problèmes aux stars adverses.

Le but décisif d'Erling Haaland

Malgré la résistance défensive de Coventry City, le but de la tête de l'attaquant norvégien Erling Haaland a offert une nouvelle victoire à Manchester City. Après un centre d'Antoine Semenyo, Haaland a marqué, portant à 24 le nombre d'équipes sur 25 affrontées en Premier League contre lesquelles il a trouvé le chemin des filets.

Néanmoins, Frank Lampard n'a pas caché sa satisfaction concernant l'activité et la pression exercées par ses joueurs en seconde période. Selon lui, cela témoigne d'une progression significative par rapport au match contre Arsenal il y a deux semaines.

L'entraîneur a noté la difficulté du calendrier en début de saison, rappelant que l'équipe a affronté deux des adversaires les plus redoutables sur le papier. « Nous ne méritions pas de perdre. Nous avons progressé tout au long du match, les gars ont été fantastiques et je suis déçu que nous n'ayons pas obtenu le point que nous méritions », a déclaré Lampard.

Il a également souligné le lien entre la performance de l'équipe et le soutien des supporters en tribune. Selon le technicien, Coventry City doit tirer des conclusions positives de ces matchs, car le sort de la saison se jouera principalement lors des confrontations contre des équipes de niveau similaire comme Hull.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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