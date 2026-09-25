Le Portugal bat le Pays de Galles lors d'un match où Cristiano Ronaldo a été privé de but

·4·Sport
Le Portugal bat le Pays de Galles lors d'un match où Cristiano Ronaldo a été privé de but

Pour son entrée en lice dans la nouvelle saison de la Ligue des nations, l'équipe du Portugal a battu le Pays de Galles lors d'un match difficile à domicile. La rencontre, qui s'est déroulée au stade « Estádio José Alvalade » de Lisbonne, s'est soldée par une courte victoire des hôtes. Selon les informations relayées par The Athletic, malgré les absences dans l'effectif gallois, les visiteurs ont opposé une résistance honorable, mais les Portugais ont réussi à empocher les trois points. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'unique but décisif de la rencontre a été inscrit à la 22e minute de la première mi-temps. Nuno Mendes a effectué une percée rapide sur l'aile et a servi João Félix, libre de tout marquage à l'extérieur de la surface. João Félix a décoché une frappe puissante du pied droit, le ballon a été dévié par le défenseur Ben Davies, changeant radicalement de trajectoire. Le gardien Danny Ward, pris à contre-pied, n'a rien pu faire et le ballon a fini au fond des filets.

Une soirée frustrante pour Cristiano Ronaldo

Bien que l'équipe ait gagné, la soirée s'est terminée de manière nerveuse et décevante pour l'attaquant Cristiano Ronaldo. L'attaquant expérimenté a manqué plusieurs occasions nettes tout au long du match. Notamment en première période, où il n'a pas réussi à concrétiser une opportunité à bout portant.

À la 59e minute, Bruno Fernandes a délivré une passe magnifique dans le dos de la défense. Cristiano Ronaldo a envoyé le ballon dans le petit filet, pensant avoir inscrit son 147e but en sélection et franchi une nouvelle étape vers les 1 000 buts en carrière. Cependant, après vérification par le système VAR, les arbitres ont signalé une position de hors-jeu et le but a été annulé.

Remplacement et physionomie du match

Après les difficultés rencontrées et le but refusé, l'entraîneur Roberto Martínez a remplacé Cristiano Ronaldo à la 67e minute par Gonçalo Ramos. Ainsi, Ronaldo n'a pas pu améliorer son total de 979 buts.

Dans l'ensemble, le Portugal a dominé la rencontre. Les hôtes ont tiré 23 fois au but et se sont créé deux occasions franches. Malgré cela, il leur a manqué un peu de précision pour conclure leurs offensives.

De son côté, le Pays de Galles a fait preuve d'une grande discipline défensive. Les défenseurs ont dégagé 15 ballons de la surface et récupéré le cuir à 52 reprises. Le gardien Danny Ward a réalisé 4 arrêts importants. Néanmoins, les Gallois ont manqué de mordant en attaque, ne tirant que 5 fois au but sur l'ensemble du match, pour un seul tir cadré.

Cristiano RonaldoPortugalPays de GallesLigue des nationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Craig Bellamy sur Cristiano Ronaldo : 1000 buts, c'est tout simplement incroyableCraig Bellamy sur Cristiano Ronaldo : 1000 buts, c'est tout simplement incroyableHier 10:54Cristiano Ronaldo ignore les critiques et vise les 1000 butsCristiano Ronaldo ignore les critiques et vise les 1000 butsHier 09:12Ce que Jorge Jesus a dit à propos de Cristiano RonaldoCe que Jorge Jesus a dit à propos de Cristiano RonaldoHier 09:17Cristiano Ronaldo : Ils ont voulu se débarrasser de moi, mais je ne m'arrêterai pasCristiano Ronaldo : Ils ont voulu se débarrasser de moi, mais je ne m'arrêterai pas23 septembre 23:35Jorge Jesus : Cinq Ballons d'Or ne garantissent aucun privilège à CristianoJorge Jesus : Cinq Ballons d'Or ne garantissent aucun privilège à Cristiano19 septembre 09:35Jorge Jesus annonce sa première sélection pour l'équipe du PortugalJorge Jesus annonce sa première sélection pour l'équipe du Portugal18 septembre 17:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?