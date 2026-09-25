Le Portugal bat le Pays de Galles lors d'un match où Cristiano Ronaldo a été privé de but

Pour son entrée en lice dans la nouvelle saison de la Ligue des nations, l'équipe du Portugal a battu le Pays de Galles lors d'un match difficile à domicile. La rencontre, qui s'est déroulée au stade « Estádio José Alvalade » de Lisbonne, s'est soldée par une courte victoire des hôtes. Selon les informations relayées par The Athletic, malgré les absences dans l'effectif gallois, les visiteurs ont opposé une résistance honorable, mais les Portugais ont réussi à empocher les trois points. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'unique but décisif de la rencontre a été inscrit à la 22e minute de la première mi-temps. Nuno Mendes a effectué une percée rapide sur l'aile et a servi João Félix, libre de tout marquage à l'extérieur de la surface. João Félix a décoché une frappe puissante du pied droit, le ballon a été dévié par le défenseur Ben Davies, changeant radicalement de trajectoire. Le gardien Danny Ward, pris à contre-pied, n'a rien pu faire et le ballon a fini au fond des filets.

Une soirée frustrante pour Cristiano Ronaldo

Bien que l'équipe ait gagné, la soirée s'est terminée de manière nerveuse et décevante pour l'attaquant Cristiano Ronaldo. L'attaquant expérimenté a manqué plusieurs occasions nettes tout au long du match. Notamment en première période, où il n'a pas réussi à concrétiser une opportunité à bout portant.

À la 59e minute, Bruno Fernandes a délivré une passe magnifique dans le dos de la défense. Cristiano Ronaldo a envoyé le ballon dans le petit filet, pensant avoir inscrit son 147e but en sélection et franchi une nouvelle étape vers les 1 000 buts en carrière. Cependant, après vérification par le système VAR, les arbitres ont signalé une position de hors-jeu et le but a été annulé.

Remplacement et physionomie du match

Après les difficultés rencontrées et le but refusé, l'entraîneur Roberto Martínez a remplacé Cristiano Ronaldo à la 67e minute par Gonçalo Ramos. Ainsi, Ronaldo n'a pas pu améliorer son total de 979 buts.

Dans l'ensemble, le Portugal a dominé la rencontre. Les hôtes ont tiré 23 fois au but et se sont créé deux occasions franches. Malgré cela, il leur a manqué un peu de précision pour conclure leurs offensives.

De son côté, le Pays de Galles a fait preuve d'une grande discipline défensive. Les défenseurs ont dégagé 15 ballons de la surface et récupéré le cuir à 52 reprises. Le gardien Danny Ward a réalisé 4 arrêts importants. Néanmoins, les Gallois ont manqué de mordant en attaque, ne tirant que 5 fois au but sur l'ensemble du match, pour un seul tir cadré.