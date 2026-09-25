Jorge Jesus explique pourquoi il a remplacé Cristiano Ronaldo

Le match contre le Pays de Galles dans le cadre de la Ligue des Nations a été quelque peu malchanceux pour le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. N'ayant pas pu profiter d'une occasion favorable pendant la rencontre, l'attaquant expérimenté a dû quitter le terrain en seconde période. Comme le rapporte Goal.com, l'entraîneur Jorge Jesus a expliqué clairement les raisons tactiques de cette décision radicale. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Lors du match disputé jeudi, les Portugais ont remporté une victoire difficile sur le score de 1-0. L'attaquant de 41 ans a eu du mal à s'imposer durant la partie et n'a pas réussi à transformer une occasion très nette. Après une superbe passe du milieu de terrain Ruben Neves, Ronaldo a raté une situation quasi immanquable.

C'est pourquoi l'entraîneur Jorge Jesus a pris la décision radicale d'effectuer un changement à la 68e minute et a fait sortir le capitaine. Dans une interview accordée à la chaîne Canal 11, le technicien a expliqué son évaluation de la condition physique de Ronaldo et les raisons derrière cette décision.

Nécessité tactique et condition physique

Selon Jesus, les dernières minutes de la rencontre exigeaient une approche totalement différente. Pour conserver les trois points sur le terrain, l'équipe avait besoin d'activité et de vitesse.

« Le match exigeait un tel changement », a déclaré Jesus aux journalistes. À 25 minutes de la fin, l'entraîneur prévoyait de faire entrer un joueur rapide capable de mettre la pression sur les défenseurs centraux adverses.

Ronaldo, auteur de 146 buts en 234 sélections, semblait physiquement épuisé vers la fin du match. Jesus a admis que sa star n'avait plus l'énergie nécessaire pour effectuer le pressing élevé requis sur le front de l'attaque.

« Cris ne pouvait plus le faire », a commenté l'ancien entraîneur de Benfica. Le technicien a également ajouté qu'il comprenait parfaitement qu'on ne pouvait pas attendre plus de résultats du joueur en attaque.