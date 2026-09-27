La Chine a ravitaillé avec succès un satellite BeiDou dans l'espace

La Chine a testé une technologie révolutionnaire dans l'espace en effectuant avec succès une opération de ravitaillement direct en carburant sur un satellite de navigation BeiDou en orbite terrestre haute. Selon ixbt.com, les détails de cette opération complexe, qui a eu lieu en février de cette année, n'ont été révélés que récemment. Cette avancée permettra à l'avenir de réduire considérablement les coûts de maintenance des constellations orbitales et de prolonger la durée de vie des engins spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est rapporté que lors de cet essai réussi, un engin de service spécial s'est approché du satellite BeiDou et lui a transféré du carburant liquide. Les experts expliquent que l'expérience a utilisé un type de carburant chimique longue durée qui ne nécessite pas de systèmes de refroidissement complexes et peut être stocké pendant des années. Cela facilite grandement les processus de stockage et de gestion dans les conditions spatiales.

L'importance du ravitaillement dans l'espace

Actuellement, les satellites consomment d'énormes quantités de ressources, non seulement lors de leur lancement, mais aussi pendant l'exécution de leurs missions. Le carburant est notamment indispensable aux manœuvres nécessaires pour corriger la trajectoire orbitale, maintenir la position et l'orientation de l'objet spatial, et prévenir les collisions dangereuses.

La pratique montre que même si les panneaux solaires, l'électronique et tous les autres systèmes principaux du satellite fonctionnent parfaitement, l'appareil est contraint de cesser ses activités dès que le carburant de réserve est épuisé. Auparavant, de telles situations obligeaient à lancer un nouveau satellite, ce qui entraînait des coûts financiers colossaux.

Processus technique complexe et perspectives d'avenir

La technologie de ravitaillement en conditions orbitales exige une très grande précision et des solutions d'ingénierie complexes. L'engin de service doit d'abord identifier sa cible de manière autonome, synchroniser parfaitement sa vitesse et sa trajectoire, puis effectuer l'amarrage en microgravité sans aucune fuite.

Si cette technologie est développée davantage, un seul engin de service pourrait à l'avenir ravitailler plusieurs satellites. Cela réduirait considérablement les coûts de gestion des grandes constellations orbitales.

Rappelons que BeiDou est le système mondial de navigation par satellite de la Chine, équivalent au GPS américain, à Galileo européen et à GLONASS russe, utilisé aussi bien pour des besoins civils que militaires.