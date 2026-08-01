Phil Foden s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a prolongé son contrat actuel avec le club jusqu'en 2030, exprimant son intention d'ouvrir un tout nouveau chapitre dans sa carrière sous la houlette du nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca. Malgré les difficultés rencontrées la saison dernière, le joueur anglais est fermement décidé à honorer la grande confiance placée en lui par la direction du club et à montrer son meilleur visage. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Dans une interview accordée à BBC Sport, le milieu de terrain de 26 ans a souligné que ce nouveau bail lui offrait une tranquillité d'esprit et lui permettait de se concentrer uniquement sur le terrain. Il s'avère que Foden a traversé une légère baisse de forme au cours des deux dernières saisons et n'avait pas réussi à marquer lors de ses 31 derniers matches en club comme en sélection. Malgré cela, la direction de Manchester City lui a offert un nouveau contrat de quatre ans, démontrant ainsi sa foi en son potentiel.

La collaboration avec Enzo Maresca et les nouveaux espoirs

Selon Phil Foden, la nomination d'Enzo Maresca au poste d'entraîneur principal l'aidera à s'adapter plus rapidement, car ils se connaissent déjà bien. Le footballeur a salué les qualités humaines du technicien italien et a particulièrement noté que leurs relations passées l'aident beaucoup dans le processus actuel.

Foden s'est également souvenu avec gratitude que, lors des difficultés de pré-saison et lorsqu'il a été écarté de l'équipe d'Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'entraîneur l'avait personnellement appelé pour prendre de ses nouvelles. Cet événement a montré que l'entraîneur est non seulement un professionnel, mais aussi une personne attentionnée envers ses joueurs.

Les ambitions de titre de l'équipe

La saison dernière, Foden a été gêné par une blessure à la cheville ainsi que par certains problèmes extra-sportifs. Cependant, Enzo a souligné qu'il connaissait l'immense potentiel du joueur et qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour le ramener à son ancien sommet. L'entraîneur a rappelé que le bonheur de Phil et son plaisir de jouer au football étaient la priorité absolue.

Parlant des chances de l'équipe pour la saison en cours, Foden a exprimé sa conviction que, malgré les changements dans l'effectif, le Manchester City actuel est une équipe suffisamment forte pour lutter pour n'importe quel trophée. Il a réaffirmé sa disposition à tout donner pour justifier la confiance du club et redonner le sourire aux supporters.