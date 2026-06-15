Les Pays-Bas laissent échapper la victoire face au Japon (vidéo)

Le groupe F de la Coupe du Monde 2026 a officiellement débuté. Dans le match d'ouverture, les Pays-Bas, géants du football européen, ont affronté le Japon, une équipe asiatique solide, dans une rencontre passionnante qui s'est soldée par un match nul 2-2.

Le match à Arlington a offert aux fans une véritable ambiance de Coupe du Monde. Les Pays-Bas ont mené deux fois au score, mais le Japon a trouvé les ressources pour revenir à chaque fois. Un but en fin de match a permis aux « Samouraïs » de décrocher un point crucial.

Les équipes ont joué avec prudence en première mi-temps. Les Pays-Bas ont cherché à contrôler le ballon, tandis que le Japon a tenté de créer le danger par des transitions rapides et sur les ailes. Les deux équipes étant disciplinées en défense, le score est resté vierge jusqu'à la pause.

Le jeu s'est considérablement animé au début de la seconde période. À la 51e minute, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a fait parler de lui. Le défenseur expérimenté a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage aux « Oranje ».

Cependant, le Japon ne s'est pas laissé abattre. Peu après, à la 57e minute, Nakamura a égalisé d'une frappe précise. Ce but a donné une confiance supplémentaire aux joueurs japonais et le match est devenu plus ouvert.

À la 64e minute, les Pays-Bas ont repris l'avantage. Cette fois, Summerville a profité de son occasion pour porter le score à 2-1. Après son but, beaucoup pensaient que les Pays-Bas contrôleraient le match et conserveraient la victoire.

Mais le Japon a montré du caractère une fois de plus. Le géant asiatique s'est battu jusqu'au bout et a été récompensé à la 89e minute. Daichi Kamada a marqué un but important pour égaliser à 2-2. Ce but a donné au Japon non seulement un point, mais aussi un énorme élan psychologique pour les prochains matchs de groupe.

CM 2026. Groupe F. 1ère journée

Pays-Bas — Japon 2-2

14 juin. Arlington

Buts : van Dijk (51), Summerville (64) — Nakamura (57), Kamada (89).

Pays-Bas — Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch (Aké, 81), de Jong, Reijnders (Timber, 70), Summerville (Koopmeiners, 70), Gakpo (Brobbey, 85), Malen (Depay, 70).

Japon — Suzuki, Watanabe (Tomiyasu, 75), Taniguchi, Ito, Doan (Sugawara, 75), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Ogawa, 75), Maeda (Junya, 64), Ueda (Shiogai, 84).

Cartons jaunes : Summerville (61), Depay (83), van de Ven (90+1).

Ce nul montre que la lutte dans le groupe F sera intense. Bien que les Pays-Bas soient considérés comme l'un des favoris sur le papier, le Japon a prouvé une fois de plus qu'il s'agit d'une équipe disciplinée qui se bat jusqu'au coup de sifflet final.

Pour les Pays-Bas, ce résultat est un peu amer, car ils ont mené deux fois mais n'ont pas réussi à conserver l'avantage. Le but encaissé à la 89e minute servira de leçon sérieuse aux hommes de Ronald Koeman.

Le Japon, quant à lui, quitte ce match avec un moral au beau fixe. L'équipe asiatique a évité la défaite face à un géant européen et a gardé ses chances intactes dans le groupe. Un tel caractère est vital dans les grands tournois.

Dans le deuxième match du groupe F, la Suède et la Tunisie s'affronteront. La situation dans le groupe sera plus claire après ce match.

La Coupe du Monde vient à peine de commencer, mais le choc Pays-Bas - Japon a déjà offert de grandes émotions aux fans. En revenant deux fois au score pour arracher le nul, le Japon a prouvé qu'il était un adversaire sérieux, tandis que les Pays-Bas chercheront à éviter de telles erreurs lors des prochains tours.