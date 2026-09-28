La Côte d'Ivoire et Saint-Marin rejoignent les accords Artemis de la NASA

La coopération internationale pour l'exploration et l'étude pacifiques de l'espace continue de s'étendre. En deux jours, la Côte d'Ivoire et Saint-Marin ont officiellement signé les « Accords Artemis » promus par la NASA, devenant ainsi les 75e et 76e signataires de cette initiative. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, pour la Côte d'Ivoire, cette étape importante a été franchie le 24 septembre lors de la conférence Africa Space Expo ASPEX 2026 de l'Union africaine à Abidjan. Le document a été signé au nom du pays par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara.

Un jour plus tard, le 25 septembre, Saint-Marin a également rejoint cet accord international à Rimini. Ce document, signé par le ministre de l'Industrie et de la Recherche technologique de Saint-Marin, Rossano Fabbri, montre l'intérêt croissant du petit État européen pour les initiatives spatiales.

Infrastructures spatiales et historique de coopération

Pour la Côte d'Ivoire, cet accord est la suite logique d'une longue coopération avec l'agence spatiale américaine. Depuis 2019, le pays travaille avec la NASA sur l'observation de la Terre et la géodésie — la mesure de la forme, de la gravité et du mouvement de la Terre.

De plus, la Côte d'Ivoire a créé sa propre agence spatiale nationale en 2025. Cette institution coordonne les projets nationaux dans les domaines de l'observation de la surface terrestre, de la météorologie spatiale, de l'astronomie, de la navigation par satellite et des télécommunications.

Saint-Marin, quant à lui, ne dispose pas encore d'une telle infrastructure spatiale nationale à grande échelle. Néanmoins, les responsables de la NASA ont souligné que cet État envisageait des opportunités de participation aux futurs projets lunaires.

Principes fondamentaux des accords Artemis

Selon la NASA, tous les pays participants peuvent contribuer au processus d'envoi de l'homme sur la Lune via des instruments scientifiques, des démonstrations technologiques, des satellites et d'autres développements. Cela ouvre la voie à la participation de petits États aux recherches spatiales mondiales.

Rappelons que les « Accords Artemis » ont été fondés en 2020 par la NASA, le département d'État américain et sept autres pays. Le document définit des principes pratiques pour l'exploration transparente, sûre et pacifique de la Lune, de Mars et d'autres corps célestes à une époque où l'intérêt des États et des entreprises privées pour la Lune ne cesse de croître.

Les experts expliquent que la signature de l'accord n'implique pas automatiquement la participation du pays à une mission spécifique ou le financement du programme lunaire. Il s'agit simplement d'adhérer aux principes énoncés, ouvrant ainsi les portes à une future coopération avec la NASA et les autres participants.