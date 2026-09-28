L'équipe d'Espagne féminine U-20 est championne du monde

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L'équipe d'Espagne féminine U-20 est championne du monde

L'équipe nationale espagnole des moins de 20 ans a remporté le titre mondial après avoir battu la Corée du Nord aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du Monde féminine U-20. Selon Goal.com, cette victoire démontre une fois de plus la domination absolue du football espagnol sur la scène internationale. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après des matchs intenses en phase de groupes et lors des phases à élimination directe, la confrontation finale a été extrêmement disputée. Le score est resté vierge (0-0) après le temps réglementaire et les prolongations.

Un pas difficile vers la victoire

Durant les 120 minutes de jeu, les Espagnoles ont dominé le terrain et conservé la possession du ballon. Cependant, les occasions créées par des attaquantes comme Alba Serrato et Pau Comendador ont été neutralisées par la défense nord-coréenne et la gardienne Pak Ju.

Les championnes d'Asie ont principalement misé sur des contre-attaques rapides. Bien que les représentantes asiatiques aient triomphé lors de la finale de la Coupe du Monde U-17 en 2025 contre les Pays-Bas, la chance leur a fait défaut lors de ce moment décisif.

Une fin dramatique aux tirs au but

Lors de la séance de tirs au but, les joueuses espagnoles ont fait preuve d'un grand sang-froid. L'Espagne s'est finalement imposée 4-3, décrochant ainsi le deuxième titre de championne du monde U-20 de son histoire.

Les arrêts de la gardienne Laia Lopez ont joué un rôle décisif dans ce succès. Elle a sauvé son équipe de buts certains dans des situations critiques.

L'âge d'or du football espagnol

Ce titre est la suite logique des immenses succès du football espagnol dans toutes les catégories d'âge. Pour rappel, l'équipe nationale féminine senior avait remporté le Mondial 2023, tandis que l'équipe masculine a également accumulé les victoires sur la scène internationale.

Les jeunes championnes retournent actuellement au pays pour des cérémonies d'accueil solennelles. L'attention se tournera désormais vers la dixième édition de la Coupe du Monde, qui sera organisée par le Brésil en 2027.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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