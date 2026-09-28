Un pilote dessine la Joconde dans le ciel lors d'un vol de trois heures

·11·Monde
Un pilote dessine la Joconde dans le ciel lors d'un vol de trois heures

Un pilote talentueux de l'Arkansas, aux États-Unis, a transformé un vol ordinaire en une œuvre d'art insolite. En utilisant la trajectoire de vol GPS de son avion, il a dessiné le célèbre « Mona Lisa » dans le ciel.

Le pilote a décollé de l'aéroport de Bentonville, dans l'Arkansas, et a suivi un itinéraire spécialement planifié près de la frontière entre l'Arkansas et l'Oklahoma. À bord d'un Cessna R182 , il a effectué des virages calculés avec précision, créant une image ressemblant au célèbre portrait grâce aux traces laissées sur le suivi de vol.

Ce « dessin aérien » inhabituel a été minutieusement planifié à l'avance. La trajectoire de l'avion comprenait de nombreux virages précis pour refléter les traits du visage, les cheveux et les contours généraux de la Joconde.

Selon les informations, la distance totale parcourue par le pilote était d'environ 35 miles . La création de cette œuvre d'art dans le ciel a nécessité près de trois heures de vol.

Pendant le vol, le pilote a strictement suivi l'itinéraire GPS prédéfini, car même une légère déviation aurait pu altérer la forme finale du portrait.

Ce vol insolite a suscité un grand intérêt sur les sites de suivi des vols. Il a été rapporté que plus de 73 000 personnes ont suivi le mouvement de l'avion en temps réel.

Les images et vidéos montrant la trajectoire de vol sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont salué l'idée créative du pilote, combinant pilotage expert, technologie GPS et art.

Mona LisaAéroport de BentonvilleCessna R182Vol GPSArt Aérien
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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